財政預算案2024｜稱行街感「香港零售業好大鑊」　曾俊華：現不宜加稅反要「放血」

前財政司司長曾俊華表示，在現時的經濟轉折關口，不是最適當時候加稅，反而在支出方面「放血」。(資料圖片)

本港面臨過千億元赤字問題，市民關注政府會否在下月公布的《財政預算案》中宣布加稅。前財政司司長曾俊華在社交平台發文，談到沙田新城市廣場一田百貨將會縮減規模，他說現在行街會感受到「香港嘅零售業好大鑊，前景相當困難」，但他相信香港人的智慧，不過在現在「呢個經濟轉折關口，我諗都唔係最適當時候去加稅，反而要喺支出方面『放血』」，他認為「做呢樣嘢短期嚟講係會傷身，但如果係正確嘅嘢，就要畀啲勇氣去堅持。」

曾俊華說：「依家走上街，你都會感受到，香港嘅零售業好大鑊，前景相當困難」，但他認為要接受港人北上消費、去物價低的地方購物，正如水向低流，這是自然不過的事。但他強調：「香港一定唔可以再同人鬥平、鬥齊、鬥多，一定要做番啲有質素嘅嘢，突出到香港品味、香港獨特lifestyle嘅嘢。」

他解釋，環顧世界各地大城市，東京、倫敦、紐約、巴黎、米蘭甚至乎是摩洛哥，多年來其本身文化、氛圍沒有大改變過。在東京，天王的神秘感是特別元素；米蘭獨有的藝術、時尚，是其自身獨特之處。他解釋「香港點解反而會忘記，自己本來最美嘅一面呢？香港零售業面對嘅危機，正好是一個給大家轉身的契機。」

對於沙田新城市廣場一田百貨將會縮減規模，曾俊華指不少朋友都很感慨，「覺得又有一啲好熟悉，經常去嘅商店，逐漸消失，變哂樣。」他透露在上世紀80年代初，回流返港之後，在政府第一個工作崗位，就是沙田嘅助理政務專員，撞正日資百貨公司八佰伴，在新城市廣場開店。他指：「嘩，當年呢件真係沙田區嘅盛事嚟，為咗慶祝佢哋開幕，我哋同沙田區議會，仲合力完成喺城門河，放煙花嘅創舉，我諗呢件事，唔少『沙田友』仍然津津樂道。」