財政預算案2024｜立法會三讀通過　陳茂波料3年後恢復收支平衡　80%力度放在節流

立法會三讀通過財政預算案，財政司司長陳茂波指，本港在新冠疫情後進入整固期，有決心亦有信心在約3年後恢復收支平衡，而80%力度會放在節流。

陳茂波發言時指，預計約3年會恢復收支平衡，此不包括發債所得收益。港府正落實一套財政整合政策，國際間大家亦採用此政策，簡單而言即是開源節流。陳茂波強調會顧及市民的經濟負擔，籲綜援及補助金受助人毋須擔心，他們不是削減支出的目標，而招商引資過程中亦不會對商界帶來太多負擔。

指「發債渡日」評論不公允

有評論指香港「發債渡日」，陳茂波形容評論不公允，重申發債所得的資金不會用於支持政府經常開支，是投放於投資及基建項目。

在剛過去的五一黃金周，錄得超過76萬內地旅客人次訪港，整體旅客則有90.3萬人次，增長25%。陳茂波展望下半年，隨着恢復國際航班，有望訪港旅客持續增加，亦可保持消費增長。

另外，陳茂波指外圍環境仍複雜，地緣政治緊張影響物流及資金流。而美國通通脹步伐放緩，制約聯儲局減息步伐，令息口持續高企，金融狀況繼續偏緊。不過，與不少人的預期有出入的是，今年環球經濟表現較好，支持香港出口狀況。

陳茂波在三讀通過財政預算案後會見傳媒，指香港正值經濟轉型期，挑戰與機遇並存，而機遇大於挑戰，香港需更了解國際大勢及內地發展戰略以應對挑戰。