財政預算案2024｜立法會三讀通過　陳茂波料3年後恢復收支平衡　80%力度放在節流

立法會三讀通過財政預算案，財政司司長陳茂波指，本港在新冠疫情後進入整固期，有決心亦有信心在約3年後恢復收支平衡，而80%力度會放在節流。
陳茂波發言時指，預計約3年會恢復收支平衡，此不包括發債所得收益。港府正落實一套財政整合政策，國際間大家亦採用此政策，簡單而言即是開源節流。陳茂波強調會顧及市民的經濟負擔，籲綜援及補助金受助人毋須擔心，他們不是削減支出的目標，而招商引資過程中亦不會對商界帶來太多負擔。
指「發債渡日」評論不公允
有評論指香港「發債渡日」，陳茂波形容評論不公允，重申發債所得的資金不會用於支持政府經常開支，是投放於投資及基建項目。
在剛過去的五一黃金周，錄得超過76萬內地旅客人次訪港，整體旅客則有90.3萬人次，增長25%。陳茂波展望下半年，隨着恢復國際航班，有望訪港旅客持續增加，亦可保持消費增長。
另外，陳茂波指外圍環境仍複雜，地緣政治緊張影響物流及資金流。而美國通通脹步伐放緩，制約聯儲局減息步伐，令息口持續高企，金融狀況繼續偏緊。不過，與不少人的預期有出入的是，今年環球經濟表現較好，支持香港出口狀況。
陳茂波在三讀通過財政預算案後會見傳媒，指香港正值經濟轉型期，挑戰與機遇並存，而機遇大於挑戰，香港需更了解國際大勢及內地發展戰略以應對挑戰。
發展局局長甯漢豪發言時表示，仍然爭取在今屆政府任期內展開交椅洲人工島填海工程，強調政府造地的決心無變，致力為未來10年興建公屋的目標提供土地，亦會適時提供創科土地。她表示
個別項目的時間出現短期調整，不會影響《香港2030+》土地規劃。
財政預算案宣布全面撤銷樓市「辣招」，房屋局局長何永賢指市場反應正面，上月送往土地註冊處註冊的住宅樓宇買賣合約約8,600宗，比今年3月份的4,000宗，按月上升1.2倍，而比起去年4月則按年升80%，顯示交投活躍。對於外界擔心「撤辣」令「炒風再起」，何永賢指留意到目前樓價平穩，政府會保持警覺，密切監察，因時制宜推出措施。
立法會在不記名投票下通過財政預算案，議員何君堯、梁美芬、李梓敬及林琳不在席。李梓敬及林琳同在外地考察，梁美芬則指二讀投票時仍在席，其後去了洗手間，其他議員的發言時間較想像中快，所以錯過了三讀投票，她強調全力支持預算案。至於何君堯早前表明反對預算案，質疑香港步入「結構性借貸度日」，建議削減公務員開支。
在過去2年，因為政府削減福利開支，而2度就預算案投下棄權票的社福界議員狄志遠支持今次預算案。他發言表示今年政府繼續削減福利開支，仍然對此不滿，但今次削減開支上做了調節，不會向小機構削減開支，只要求大機構削減開支，令大家可以「喘一喘氣」。
狄志遠續指，當他考慮今次投票取向時，同事向他說「政府唔做嘢，你當然要投反對。但政府有做嘢，你又投反對，似乎唔合理，亦唔鼓勵政府作出嘅努力」，所以狄志遠決定支持今次預算案。他又指，雖然大的社福機構這兩三年仍可應付削減開支，但長遠來說仍會造成沉重壓力。他要求政府在經濟狀況改善後，取消削減開支的措施，因為社福界已沒有「減肥空間」。