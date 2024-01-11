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2024-01-11 12:13:00

財政預算案2024｜經民聯促全面撤銷樓市「辣招」　向兩名子女以上家庭發出「多子女幸福卡」

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財政預算案2024｜經民聯促全面撤銷樓市「辣招」，設離境稅影響兩地感情。(陳芷晴攝)

財政預算案2024｜經民聯促全面撤銷樓市「辣招」，設離境稅影響兩地感情。(陳芷晴攝)

財政預算案下月發表，經民聯向財政司司長陳茂波遞交建議書後見記者，建議全面撤銷樓市「辣招」及下調股票印花稅，刺激樓市及股市。經民聯反對加稅，例如增設離境稅及增加資產增值稅。

經民聯建議書主題是「拼經濟：重振股樓支柱，惠民生：構建和諧都市」。經民聯主席盧偉國指新冠疫情後，樓市和股市表現不振，而現時重中之重是拼經濟惠民生，希望「搞旺」樓市及股市，透過全面「撤辣」及進一步下調股票印花稅至0.05%，相信可令交投更活躍，以重建經濟信心，吸引外資人才，控制財赤。

財政預算案2024｜經民聯促全面撤銷樓市「辣招」，設離境稅影響兩地感情。(陳芷晴攝)

財政預算案2024｜經民聯促全面撤銷樓市「辣招」，設離境稅影響兩地感情。(陳芷晴攝)

林健鋒：不應設立離境稅

經民聯指現時是困難時期，加稅只會為市民百上加斤，亦破壞香港簡單低稅制的優勢，政府應採取穩建措施。經民聯副主席林健鋒指，不應設立離境稅，反問「收得幾多」，只會影響兩地感情及阻礙交流，非常不智。林健鋒提及夜繽紛活動有效果，但希望長期規劃，不只是幾星期、幾個月的活動，希望有地點讓業界長期經營，例如在海洋公園山下園區舉辦恆常的周末夜市，亦希望資助酒吧及食肆引入外國慶典。

經民聯副主席梁美芬提到，經濟困難下不要動搖長者2元乘車優惠，指此並非福利，而是長遠投資，鼓勵長者重投職場。對於醫務衞生局局長盧寵茂指，研究向急症室非緊急病人加費，梁美芬表示同意防止濫用急症室服務，值得檢討加費。

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民生措施方面，經民聯建議調高子女免稅額及子女出生年度的額外免稅額至15萬元，向擁有兩名子女以上的家庭發出「多子女幸福卡」，可免費使用公共設施、提供交通優惠等。該黨又建議成立恆常的失業援助金和失業轉型支援基金，優化綜援制度。房屋方面，該黨提倡設立公屋重建KPI(關鍵績效指標)，爭取10年內啟動重建12條舊屋邨；並設立舊區重建KPI，每5年啟動重建750幢舊樓。

另外，經民聯建議成立時裝及紡織發展局，推動時裝和創意業界發展，加強行業與國家及海外的連繫，鞏固和輸出香港的文化軟實力，把香港打造成「亞洲米蘭時尚之都」。

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