財政預算案2024｜經民聯促全面撤銷樓市「辣招」　向兩名子女以上家庭發出「多子女幸福卡」

經民聯建議書主題是「拼經濟：重振股樓支柱，惠民生：構建和諧都市」。經民聯主席盧偉國指新冠疫情後，樓市和股市表現不振，而現時重中之重是拼經濟惠民生，希望「搞旺」樓市及股市，透過全面「撤辣」及進一步下調股票印花稅至0.05%，相信可令交投更活躍，以重建經濟信心，吸引外資人才，控制財赤。

財政預算案下月發表，經民聯向財政司司長陳茂波遞交建議書後見記者，建議全面撤銷樓市「辣招」及下調股票印花稅，刺激樓市及股市。經民聯反對加稅，例如增設離境稅及增加資產增值稅。

林健鋒：不應設立離境稅

經民聯指現時是困難時期，加稅只會為市民百上加斤，亦破壞香港簡單低稅制的優勢，政府應採取穩建措施。經民聯副主席林健鋒指，不應設立離境稅，反問「收得幾多」，只會影響兩地感情及阻礙交流，非常不智。林健鋒提及夜繽紛活動有效果，但希望長期規劃，不只是幾星期、幾個月的活動，希望有地點讓業界長期經營，例如在海洋公園山下園區舉辦恆常的周末夜市，亦希望資助酒吧及食肆引入外國慶典。

經民聯副主席梁美芬提到，經濟困難下不要動搖長者2元乘車優惠，指此並非福利，而是長遠投資，鼓勵長者重投職場。對於醫務衞生局局長盧寵茂指，研究向急症室非緊急病人加費，梁美芬表示同意防止濫用急症室服務，值得檢討加費。