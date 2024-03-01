財政預算案2024｜許正宇：發債非應付日常開支　強調政府有借有還

財政預算案中指，政府在下年度將發行1,200億元債券。財經事務及庫務局局長許正宇表示，款項只會用作投資未來的項目，大部分會用作投資基建，不會用作支付營運開支，強調政府有借有還。
許正宇在電台節目中指，發債投資基建可帶動一連串經濟活動，例如修橋鋪路，可以開發新的地方，因此政府並非借錢應付日常開支。對於香港長遠是否都要發債，許正宇指香港經濟和金融體系非常穩健，重點並非政府是否發債，而是經濟是否持續發展，公共財政是否穩健。他強調港府一直持守審慎理財的原則，未來5年政府債務只佔生產總值的9%至13%，比其他經濟體低。政府稍後到立法會提交決議案，批准提升政府的債務上限至5,000億元，許正宇說立法會有機制檢視政府借多少錢，當局不會自說自話。
惡劣天氣下維持股市運作冀年中敲定細節
對於在惡劣天氣下維持股市運作，許正宇表示金融業界已取得共識，希望在今年中敲定細節，待市場就緒就會落實。至於政府會否資助券商提升系統，許正宇指香港是少有在惡劣天氣下停市的金融中心，今次措施是追落後，有助提升市場競爭力，是應該做的事。許正宇說促進股票市場流動性專責小組提出多項建議，包括上市安排、規管安排、持續推廣新資金等，將會「成熟一項、推一項」。