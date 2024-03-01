財政預算案2024｜許正宇：發債非應付日常開支　強調政府有借有還

財政預算案中指，政府在下年度將發行1,200億元債券。財經事務及庫務局局長許正宇表示，款項只會用作投資未來的項目，大部分會用作投資基建，不會用作支付營運開支，強調政府有借有還。

許正宇在電台節目中指，發債投資基建可帶動一連串經濟活動，例如修橋鋪路，可以開發新的地方，因此政府並非借錢應付日常開支。對於香港長遠是否都要發債，許正宇指香港經濟和金融體系非常穩健，重點並非政府是否發債，而是經濟是否持續發展，公共財政是否穩健。他強調港府一直持守審慎理財的原則，未來5年政府債務只佔生產總值的9%至13%，比其他經濟體低。政府稍後到立法會提交決議案，批准提升政府的債務上限至5,000億元，許正宇說立法會有機制檢視政府借多少錢，當局不會自說自話。