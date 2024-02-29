財政預算案2024｜警隊預算增至278億元創新高　冠絕紀律部隊

新一份《財政預算案》顯示政府在2024/25年度，整體開支為7,769億元。在紀律部隊方面，相關開支預算較上年度錄得升幅，其中以警隊升幅最多，達到約278.1億元，較2023/24年度的修訂預算多出9.2%，即23.4億元，為近年新高。

財政預算案2024｜「行動單位工作」綱領加幅最大 目前紀律部隊包括警務處、入境處、消防處、海關、懲教署、政府飛行服務隊及廉政公署。在昨日公布《財政預算案》，紀律部隊在2024/25年度的總體撥款預算為580.61億元，較上年度的修訂預算多出約6.8%，即36.85億元，當中警隊撥款預算增至278.1億元，升幅最高，換言之警隊撥款預算佔紀律部隊的總體撥款近48％，而警隊的開支預算就佔政府預算的3.58%。

財政預算案2024｜ 警隊編制較上年度預算少約270個 其中，警隊4大綱領中的「維持社會治安」預算佔比繼續最多，比上年度修訂預算的124.82億元，上調逾7%至約133.9億元，其次「行動單位的工作」綱領，由上年度修訂預算的51.71億元，增14.9%至逾59.4億元，在4大綱領當中加幅最大。在「行動單位的工作」綱領中，警隊列出多個需要特別留意的事項，包括透過跨部門反恐專責組，監察全球及本地恐怖活動趨勢演變和反恐部署；為重要基礎設施部署策略性反恐巡邏；以及採取行動以打擊威脅香港內部保安的犯罪行為等。