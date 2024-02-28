財政預算案2024｜辣招全撤 施永青：市場交投增 可望穩住樓價

新一份財政預算案今日(28日)公布。日前關於「撤辣」的呼聲甚高，政府終宣布撤銷三項已推行超過10年的三項辣招，包括額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅。有地產界人士認為，撤辣有助恢復樓市的流通量，又料短期內都不會出現熾熱的情況；亦有人預料今年樓價將有3%至4%正增長。

預料樓價將有3%至4%增長

中原集團創辦人施永青向《am730》表示，辣招阻撓資金入市，在市場熾熱時攤薄用家置業機會，撤辣的最大功能是恢復樓市的流通量，增加市場交投，從而穩住樓價。此外，也令小業主更易套現之餘，亦令發展商較易開盤，從而有資金買地，增加樓宇供應的能力。施永青又預計，交投量短期會增加，但不會出現過份熾熱的情況，「現在用家都去了租樓，又怎會有炒家熱衷炒樓呢」。

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，相信當局已明白逐少減辣並無意義，相信措施至少有助刺激業主和準買家的信心，不論時機早或遲，也稱得上是好消息。他料將為今年樓價帶來3%至4%的正增長。 他又指，過往發展商因樓市前景未明及怕蝕錢，未敢開盤，相信前景變得清楚後，情況會好轉。