財政預算案2024｜辣招全撤 施永青：市場交投增 可望穩住樓價

新一份財政預算案今日(28日)公布。日前關於「撤辣」的呼聲甚高，政府終宣布撤銷三項已推行超過10年的三項辣招，包括額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅。有地產界人士認為，撤辣有助恢復樓市的流通量，又料短期內都不會出現熾熱的情況；亦有人預料今年樓價將有3%至4%正增長。
預料樓價將有3%至4%增長
中原集團創辦人施永青向《am730》表示，辣招阻撓資金入市，在市場熾熱時攤薄用家置業機會，撤辣的最大功能是恢復樓市的流通量，增加市場交投，從而穩住樓價。此外，也令小業主更易套現之餘，亦令發展商較易開盤，從而有資金買地，增加樓宇供應的能力。施永青又預計，交投量短期會增加，但不會出現過份熾熱的情況，「現在用家都去了租樓，又怎會有炒家熱衷炒樓呢」。
地產建設商會執委會主席梁志堅表示，相信當局已明白逐少減辣並無意義，相信措施至少有助刺激業主和準買家的信心，不論時機早或遲，也稱得上是好消息。他料將為今年樓價帶來3%至4%的正增長。 他又指，過往發展商因樓市前景未明及怕蝕錢，未敢開盤，相信前景變得清楚後，情況會好轉。
二手市場供應增或量升價跌
彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，撤銷樓市印花稅可望為發展商住宅銷售量帶來達50%增長，撤銷投資者和海外買家的額外印花稅有望為香港樓市注入新動力香港全年一手住宅交易量有望躍升 50%，或重返十年平均水平，達到16,000宗。
團結香港基金副總裁葉文祺認為，今次額外印花稅都同樣撤銷，或會令過去兩、三年置業的人急於放售單位，令二手市場供應提升，對市場造成波動，有機會出現量升價跌情況。