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2024-01-18 10:47:04

財政預算案2024｜陳茂波：不具備條件開徵資本增值稅　亦不會考慮陸路離境稅及消費稅

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財政預算案2024｜陳茂波：不具備條件開徵資本增值稅　亦不會考慮陸路離境稅及消費稅

財政預算案2024｜陳茂波：不具備條件開徵資本增值稅　亦不會考慮陸路離境稅及消費稅

財政預算案下月28日發表，外界關注會否開徵新稅。正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財政司司長陳茂波，接受傳媒訪問表示本港目前或短期，都不具備條件開徵資本增值稅，亦表明不會考慮開徵陸路離境稅或消費稅。

陳茂波表示，開徵陸路離境稅會影響大灣區融合。他指出即使想更多港人留港消費，亦不可能只向港人徵收稅項，因生意應該是有來有往。而香港經濟正在恢復，考慮到市場及對市民的影響後，亦不會考慮引入消費稅。他強調推出任何新稅制前，都會考慮香港競爭力、經濟情況、社會等因素。

有需要會調整樓市「辣招」

對於新一份財政預算案會否進一步為樓市「撤辣」，陳茂波說政府目標是樓市健康發展，一直有留意情況，有需要時會作出調整。港股方面近期持續疲弱，陳茂波重申股市受多方面因素影響，會密切留意市場發展，又相信隨美國減息及內地經濟穩步發展，對本港會有正面影作用。對於政府去年11月下調股票印花稅後，未有明顯刺激交投量。他回應指印花稅在股票交易成本的佔比很小，而且與股市交投量沒有直接關係。

陳茂波在「達沃斯‧財新CEO午餐會」上致辭。 陳茂波與秘魯中央儲備銀行行長（左）會面。 陳茂波與意大利經濟和財政部部長（左）會面 陳茂波和商務及經濟發展局局長丘應樺，與巴林財政與國民經濟部部長（右二）和巴林工商部長（右一）會面 陳茂波接受訪問 陳茂波接受訪問 陳茂波與哈薩克斯坦國民經濟部部長（右）會面 陳茂波與卡塔爾財政部長會面

陳茂波繼續出席世界經濟論壇年會

陳茂波昨日在瑞士達沃斯繼續出席世界經濟論壇年會，以及與出席年會的多國政商界領袖會面。陳茂波與多個來自中東、中亞等地區國家負責財金和經濟的官員會面，包括巴林財政與國民經濟部部長和工商部長、卡塔爾財政部長，以及哈薩克斯坦國民經濟部部長。

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陳茂波在上述雙邊會面上指出，香港作為高質量共建「一帶一路」倡議的節點平台，在推進區域金融聯通、擴大貿易、促進文化交流等方面，可發揮獨特的作用。他指近年中東和中亞地區國家積極推動經濟多元發展及綠色轉型，歡迎他們利用香港高效穩健的金融市場，助力企業和項目的發展、推展和籌融資，在互利共贏的合作之中一同實現更好的發展。此外，陳茂波也與意大利經濟和財政部部長及秘魯中央儲備銀行行長會面，就當前環球金融環境、地緣政治局勢及綠色轉型等議題進行交流。
　　
陳茂波中午在一個午餐會發表主題演講。他致辭時指國家堅持對外開放，經濟穩健前行，在科技和產業鏈配置上秉持國際合作，將持續為世界經濟發展提供強大動力。香港憑着「一國兩制」的獨特優勢，正致力鞏固和提升國際金融中心的地位，推進國際創科中心的建設，發揮聯繫國家和世界的橋樑角色，促進更多互利共贏合作。晚上，陳茂波出席了世界經濟論壇年會中國之夜，並於晚宴致辭，介紹香港如何利用其聯繫人、橋樑和門戶的角色，助力中國和亞洲的經濟發展。

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