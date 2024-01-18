財政預算案2024｜陳茂波：不具備條件開徵資本增值稅　亦不會考慮陸路離境稅及消費稅

陳茂波表示，開徵陸路離境稅會影響大灣區融合。他指出即使想更多港人留港消費，亦不可能只向港人徵收稅項，因生意應該是有來有往。而香港經濟正在恢復，考慮到市場及對市民的影響後，亦不會考慮引入消費稅。他強調推出任何新稅制前，都會考慮香港競爭力、經濟情況、社會等因素。

陳茂波在上述雙邊會面上指出，香港作為高質量共建「一帶一路」倡議的節點平台，在推進區域金融聯通、擴大貿易、促進文化交流等方面，可發揮獨特的作用。他指近年中東和中亞地區國家積極推動經濟多元發展及綠色轉型，歡迎他們利用香港高效穩健的金融市場，助力企業和項目的發展、推展和籌融資，在互利共贏的合作之中一同實現更好的發展。此外，陳茂波也與意大利經濟和財政部部長及秘魯中央儲備銀行行長會面，就當前環球金融環境、地緣政治局勢及綠色轉型等議題進行交流。



陳茂波中午在一個午餐會發表主題演講。他致辭時指國家堅持對外開放，經濟穩健前行，在科技和產業鏈配置上秉持國際合作，將持續為世界經濟發展提供強大動力。香港憑着「一國兩制」的獨特優勢，正致力鞏固和提升國際金融中心的地位，推進國際創科中心的建設，發揮聯繫國家和世界的橋樑角色，促進更多互利共贏合作。晚上，陳茂波出席了世界經濟論壇年會中國之夜，並於晚宴致辭，介紹香港如何利用其聯繫人、橋樑和門戶的角色，助力中國和亞洲的經濟發展。