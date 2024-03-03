熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 奧斯卡2024 財政預算案2024 大光麵 撤辣 煙草稅 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-03 11:16:06

財政預算案2024｜陳茂波：「撤辣」經過審慎考慮　預算案要穩信心加強長期發展部署

分享：
陳茂波表示，很多市民認同目前最重要是要穩住社會信心。(資料圖片／蘇文傑攝)

陳茂波表示，很多市民認同目前最重要是要穩住社會信心。(資料圖片／蘇文傑攝)

新一份《財政預算案》上周發表，財政司司長陳茂波表示，樓市全面「撤辣」是經過審慎考慮當前市場情況和未來住宅樓宇有充足供應量，認為措施已不再需要。他又稱，《預算案》有一系列措施，希望建造更多獨特旅遊景點，希望讓訪港旅客及市民有更豐富多元的旅遊體驗，「留得耐一啲、使錢盡情啲」，並進一步刺激本地日夜市道的氣氛。《預算案》提出每月放煙火及無人機匯演，陳茂波透露近日已有團體表示有興趣贊助無人機或煙火匯演的活動

財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖）

不少市民理解財政整合需要

陳茂波在網誌指，整份《財政預算案》有3條主線，包括如何穩住短期信心、加強對市場預期的引導；強化長期經濟發展的策略部署，以及確保公共財政的穩健及可持續性。他表示，不少市民都理解政府進行財政整合計劃的需要，並認同目前最重要的是穩住社會的信心。

港府亦著重長線發展的部署，新一份《財政預算案》加速推進包括人工智能、生命健康科技和新型工業化等範疇的發展，以及加強互聯互通、資產及財富管理、證券及債券市場方面的發展，進一步鞏固及提升香港各個金融服務領域的競爭力和優勢。就長期發展方向，陳茂波形容關鍵是推動整體經濟朝高質量方向發展，更多善用科技，為未來經濟發展提供更大和更可持續的發展動力。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受