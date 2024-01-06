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2024-01-06 14:23:00

財政預算案2024｜陳茂波：需小心衡量派消費券問題　經濟逐步復常不能如以往一樣考慮

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財政預算案2024｜陳茂波：需小心衡量派消費券問題　經濟逐步復常不能如以往一樣考慮

財政預算案2024｜陳茂波：需小心衡量派消費券問題　經濟逐步復常不能如以往一樣考慮

新一份財政預算案下月發表，財政司司長陳茂波出席電台節目聽取市民意見。他指考慮到財政狀況及經濟逐步復常，環境有所不同，在派發消費券方面不能跟以往一樣的考慮，政府需要再研究。

有出席節目的市民認為應繼續派發消費券，令他們留港消費，同時建議向北上人士徵收離境稅。陳茂波回應說贊成及反對派消費券的都有，政府要小心衡量，又指徵稅有利有弊，如果向入境人士收稅，零售業界會擔心。如果向離境人士收稅，或會不利兩地居民融合和交流。有市民建議提供外傭扣稅及提升自願醫保及強積金扣稅，陳茂波說會作研究，但由於財政狀況較緊，政府要「睇餸食飯」。

會檢視過去無調整的政府收費

陳茂波提到檢討稅收時，要看國際競爭力及國際發展，以免進行調整時「因加得減」，同時「不要蝕底」。他舉例說全球正討論向大企業作最低徵稅，如一推出，香港就會跟隨，估計2026至27年度可以帶來150億元的稅收。陳茂波又指出，會檢視過去30年來都沒有調整過的政府收費，亦會審視向貴重物業徵收較多的差餉，令到有負擔能力的人支付多些。

陳茂波表示社會不需要擔心政府財政問題，香港的借貸比例相較生產總值為4.5%，強調香港一定不會學美國，即使香港連續5年發債650億元，及繼續推動基建發展，5年後有關比例亦不足10%。陳茂波強調政府會開源節流，財政整合，數年內恢復平衡預算案，同時保持財政儲備在穩健水平，政府非常有信心，希望與社會一起努力「搞好經濟，做大個餅」。

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陳茂波回顧去年經濟情況，他說本港在複雜多變環境下，從疫情走出來，經濟開始恢復，但力度較預期慢，面對地緣政治、美國對國家的打壓，加上息口高，經濟增長3.2%。他表示，推動經濟增長的是出口、投資和消費，在高息下，歐美需求較弱，出口下跌9.4%，投資及消費增長8至9%，失業率回落至2.9%，通脹溫和約為2%，社會面較為穩定。

陳茂波提到，去年本港樓價下跌5.6%，交投量低，平均每月3千宗交易，樓市較靜，在低位輕微調整。股市方面，去年下跌14%，每日交投量大約1千億元，當局正研究如何增加股票流動性。他又說，今年是選舉年，高息可能持續一段時間，但內地經過調整，估計今年經濟穩步向好。

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