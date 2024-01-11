財政預算案2024｜《預算案》再加煙稅？盧寵茂：係「秘密」｜Ray Online

新一份《財政預算案》下個月公布，對於今個財政年度頭半年錄得逾千億赤字，政府已表示將會「開源節流」。醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時，被問到下個月《財政預算案》仲會唔會再加煙稅，以促進政府提出「無煙香港」嘅進度時，佢笑言係「秘密」，但強調加煙稅係其中一種最有效降低吸煙率嘅方法。

盧寵茂話，《財政預算案》一向都係「最後一分鐘先由財爺宣布」，但本港40年嚟控煙工作成果唔錯，吸煙率由23%跌至舊年9.5%，不過仍然有50至60萬人口是煙民，要再降至7.8%目標並唔容易，而世衞同全球數據均證明，加煙稅是其中一種最有效嘅方法。

佢又形容，政府舊年加咗31%煙稅後即時見效，戒煙熱線求助個案隨即增加三、四成。佢引述部分人成日強調食煙的自由，但「煙仔本身不想令你有自由」，尼古丁叫令人上癮，認為煙民打去戒煙熱線反映「想停都停不到」嘅情況。佢仲話，舊年加完煙稅之後，因為煙草商同時上調煙價，令稅款佔比僅至約62%，同世衞建議嘅75%仍有一段距離，又引述「真係有煙民話若煙稅再加貴一啲，就會決心戒煙」。

另外，盧寵茂話煙草商透過加水果、薄荷等口味，以及塑造吸煙好時髦形象招人吸食，關注年輕群體和女性煙民情況，又提到喺「禁止某一日期後出生人士」買煙嘅諮詢期中，很多項目都獲巿民支持，目前當局正分析及統整所有數據，部分策略涉及立法，好快會有公布。