政府今日(28日)發表新一份《財政預算案》，每支煙的煙草稅會增加8毫，當局預期煙草稅佔香煙零售價的比例，將提升至約七成，逐步邁向世界衞生組織建議的75%水平，即時生效。政府消息人士指，煙稅今次具體加幅為31.92%，形容與上次相若，又說以每包20支香煙平均售價93.68元計算，煙稅將佔66.12元。
煙稅佔比例七成半非強硬指標
消息人士續稱，加稅的主要原因是希望增加吸煙成本，從而減少市民的吸煙習慣，期望今次加稅後吸煙率會進一步下降、可帶動市民行為轉變。被問到會否考慮直接加稅至世衞建議的佔每包煙售價75%水平，他直言這並非強硬指標，政府一直有預期分階段加稅。
政府預期加煙稅後可帶來1.24億元額外稅收，消息人士強調稅收增加與否非政策主要考慮，反而相關醫療成本開支或可減少。對於去年有煙草商在加煙稅後同步加價，「對沖」稅項佔零售價比例，他認為行為也可令吸煙成本上升、能影響煙民行為，「稅項佔零售價比例都只係工具。」
吸煙與健康委員會：冀每年檢視及按通脹加煙草稅
香港吸煙與健康委員會歡迎加煙草稅決定，期望政府能更進一步制訂長遠的煙草稅政策，每年檢視及按通脹增加煙草稅，持續減低煙草產品的可負擔性，從而鼓勵更多吸煙人士戒煙及預防青少年開始吸煙，並可降低吸煙者因煙草導致的慢性疾病及死亡的風險，減輕社會醫療和經濟負擔。委員會主席湯修齊表示，今次為過去約20年來首度連續兩年增加煙草稅，相信可減低煙草產品的可負擔性，有助降低吸煙率。
煙草政策關注組：遺憾失望
長遠煙草政策關注組則對再次增加煙草稅感到遺憾和失望，認為政策未有充分考慮多方面現實因素及缺乏實際數據支持，又重申非法私煙已經普及化，故政府不宜推行任何會助長黑市私煙買賣的政策措施。關注組又稱，增加煙草稅後本港每包香煙零售價高達近100元，與內地25元、澳門50元和東南亞等鄰近地區之間進一步擴大差距，相信毫無疑問會加劇非法走私香煙問題，直言一日私煙橫行，政府都難以真正減少吸煙人口，達致無煙願景。