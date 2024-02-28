政府今日(28日)發表新一份《財政預算案》，每支煙的煙草稅會增加8毫，當局預期煙草稅佔香煙零售價的比例，將提升至約七成，逐步邁向世界衞生組織建議的75%水平，即時生效。政府消息人士指，煙稅今次具體加幅為31.92%，形容與上次相若，又說以每包20支香煙平均售價93.68元計算，煙稅將佔66.12元。

煙稅佔比例七成半非強硬指標

消息人士續稱，加稅的主要原因是希望增加吸煙成本，從而減少市民的吸煙習慣，期望今次加稅後吸煙率會進一步下降、可帶動市民行為轉變。被問到會否考慮直接加稅至世衞建議的佔每包煙售價75%水平，他直言這並非強硬指標，政府一直有預期分階段加稅。