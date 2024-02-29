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2024-02-29 10:12:07

財政預算案2024｜100萬元一次每月維港放煙火　陳茂波：評估效益不能只看成本

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財政預算案2024｜對於《預算案》提出以約100萬元一次每月放煙火，陳茂波回應指，評估效益不能只看成本。

財政預算案2024｜對於《預算案》提出以約100萬元一次每月放煙火，陳茂波回應指，評估效益不能只看成本。(資料圖片)

財政司司長陳茂波今(29日)出席電台聯播節目，回應有關《財政預算案》的提問。對於《預算案》提出以約100萬元一次，一年涉及1,200萬元，每月在維港舉辦煙火表演，惹來部分市民不滿。陳茂波表示，《預算案》整體支援措施涉及110多億元，其中退稅和差餉寬免佔50至60億，政府會就煙火表演物色商業贊助，認為評估效益時不能只看成本，亦要考慮帶動多少人流、生意和市場「旺氣」等。

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財政預算案2024｜是否沒驚喜留待旅發局「度好橋」

陳茂波說，煙火表演與其他活動並非互相排斥，認為要有不同活動，針對不同口味和負擔能力的旅客和本地市民。對於有女聽眾認為《預算案》提出每月放煙火過於恒常化，沒有驚喜和新鮮感，陳茂波回應指，每月放煙火可方便市民及旅客計劃行程，令他們有更多地方玩或多住一晚，亦讓商戶計劃生意推出特別產品。

至於是否太密或沒驚喜，陳茂波指要視怎樣做和有無豐富內容，這方面會留待旅發局「度好橋」，有關計劃毋須政府再撥出資源，因為旅發局會從政府給予的預算中調撥資源處理。

財政預算案2024｜減股票印花稅與交易量無必然關係

另有聽眾質疑《預算案》中只提出樓市撤辣，並沒有撤銷股票印花稅，難以刺激經濟，陳茂波回應指，股票印花稅與股票市場流動性、交易量沒有必然的關係。他指牽動股票市場交投有多方面因素，短期有投資氣氛、資金流，例如去年受地緣政治影響，一些歐美資金流向其他市場。他認為最重要提升股票市場競爭力，包括交易所收費、券商收費及提升市場質量，讓更多好公司來港上市，亦要鞏固歐美資金，開拓內地更多資金等，會逐一落實相關小組建議。

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