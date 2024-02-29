擲10.9億力谷香港旅遊業 煙火無人機表演第二季推出

政府為振興旅遊業，於財政預算案提出多項政策，其中最矚目的是在維港舉行煙火匯演和無人機表演。政府消息指，兩項表演最快可在今年第二季舉辦，料每次舉辦煙火的成本少於100萬元；表演密度未必是「月月有」。 財政司長陳茂波表示，政府將增撥10.9億元予旅發局及旅遊事務處，以推動旅遊業發展措施及活動。政府亦已成立盛事統籌協調組，爭取更多盛事在香港舉辦，已預留1億元以加強未來3年盛事宣傳工作，並預告今年上半年會有逾80項不同主題類型的盛事舉行。

消息指，旅發局的煙火匯演並非以農曆新年煙花規模進行，具體可參考去年「香港繽紛冬日巡禮」的冬日維港水上煙火表演(燃放時間約10分鐘)；頻率則會考慮當月是否有其他大型盛事，如有便不會舉行，強調表演具體頻率、規模和主題等細節仍在籌備中。 消息又指，表演的原意是在重新打造「幻彩詠香江」出台前吸引旅客；因想旅客更認識維港，表演暫定只會在維港舉行，最快可在本年第二季舉辦。而幻彩詠香江的改動建議最快會在年底推出，新版幻彩詠香江推出後，是否保留煙火匯演和無人機表演，須再商討。

料每場煙火成本100萬內 農曆煙花匯演每次成本逾千萬元，坊間有意見指月月放煙放有如「燒錢」，消息透露，每次舉辦煙火的成本少於100萬，只及除夕煙花的二十分一。至於無人機報價仍待計算，但初步估計會貴過煙火；而表演主題、設計不會一成不變，會定時更換(約兩至三個月)。 陳茂波被問到放煙火的預期成效時，表示放煙火是為了令旅客「有多啲嘢玩、多啲嘢睇，留多幾日」，透露放一次煙火僅須109萬元，較放煙花相宜，旅發局會再思考如何配合煙火表演吸旅客來港。

推城市漫步深度遊 另外，旅發局會推動「城市漫步」沉浸式深度遊，並迎合年輕客群的喜好，透過推廣遠足、單車、直立板、越野跑和野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。消息指，當局會制定塗鴉路線、遠足路線等特別路線，在「小紅書」上宣傳，以吸引更多旅客。當局亦會加強本地特色旅遊，包括推「西貢海藝術節」、「設計#香港地」等。 旅發局主席彭耀佳歡迎財政預算案在未來3個年度增撥超過9億元予旅發局。他表示，會繼續密切留意各個客源市場的實際情況，善用政府撥予的資源，透過不同的宣傳推廣，擴大旅遊業對經濟的貢獻。