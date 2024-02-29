政府加強節流推財政整合 檢討兩元乘車

政府的財政整合計劃會控制經營開支增長，陳茂波表示要從根源著手，透過重整工序或重訂工作的緩急優次，加強管控開支增長速度，公務員編制會繼續零增長，維持2021年3月底的水平。他又指，政府各部門未來兩個年度按計劃每年節省1%經常開支後，2026至27年度要再削減1%經常開支，預期未來5個財政年度的平均每年經營開支，可由過去5年的每年增加7%減慢至每年增2.2%。

面對千億財政赤字，財政預算案提出一套財政整合計劃，包括公務員編制繼續零增長、政府各部門未來3個財政年度要削減1%經常開支，以及檢視俗稱「二元乘車優惠」和「公共交通費用補貼計劃」兩個涉及開支較大、增長迅速的交通資助計劃。財政司長陳茂波強調，政府無意取消二元乘車優惠，認為有助鼓勵長者出行，只是要同時想辦法顧及公共財政負擔。

行政會議召集人葉劉淑儀歡迎政府推出財政整合計劃，以節流為重點，加強管控開支增長的速度，又歡迎財政司有決心根據《基本法》，最終達致收支平衡。立法會議員陳沛良希望，當局可繼續採取措施開源節流，增強市場信心、維持財政穩健。

陳茂波又說，已要求相關部門檢視「二元乘車優惠」和「公共交通費用補貼計劃」，目的是要讓計劃以政府財政上可持續的模式繼續提供。政府消息指，兩項計劃檢討時不會改變現有受惠資格或門檻，但未有否定加價或提高門檻等各種可能性，「各方面考慮，要全盤數去睇。」