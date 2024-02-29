暫僅推8幅住宅地 陳茂波︰考慮市況

今個財政年度多幅住宅地流標，財政預算案昨公布，2024/25年賣地計劃共8幅住宅地，比2023/24年度少4幅地。財政司長陳茂波表示，會考慮市場情況，決定推售土地的數量、種類及速度。計及賣地計劃，加上鐵路物業發展、私人發展和重建、市區重建局項目，預計全年潛在土地供應可興建約1.5萬個單位，較長遠房屋策略1.32萬個單位年度估算需求高出近14%。
陳茂波稱，未來5年，會準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。
政府估計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個，較過去5年平均數多約15%；未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約10900個單位。
公營房屋方面，他指，政府已覓得足夠土地，可於未來10年(即2024/25至2033/34年度)滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。截至去年底，當中約10.5萬個房委會的單位已動工，進度理想。
此外，2024/25年賣地計劃共有兩幅商業用地及一幅工業用地，提供約12萬平方米商業樓面面積和54萬平方米工業樓面面積，會考慮市場情況，以決定推售土地的數量、種類和速度。