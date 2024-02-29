暫僅推8幅住宅地 陳茂波︰考慮市況

今個財政年度多幅住宅地流標，財政預算案昨公布，2024/25年賣地計劃共8幅住宅地，比2023/24年度少4幅地。財政司長陳茂波表示，會考慮市場情況，決定推售土地的數量、種類及速度。計及賣地計劃，加上鐵路物業發展、私人發展和重建、市區重建局項目，預計全年潛在土地供應可興建約1.5萬個單位，較長遠房屋策略1.32萬個單位年度估算需求高出近14%。

陳茂波稱，未來5年，會準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。