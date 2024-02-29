熱門搜尋:
買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 大光麵 天璽．海 姜濤 垃圾徵費 恒生指數 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財政預算案2024
2024-02-29 04:30:31
日報

煙草稅連續兩年增 即時加價三成 每包93元

分享：
煙草稅 財政預算案2024

本港煙草稅昨日即時增加三成。(林靄怡攝)

煙草稅 財政預算案2024

林先生有意藉加煙稅戒煙。(陳詠琳攝)

政府昨日即時增加煙草稅，每支香煙稅款會增加8毫，屬連續兩年加煙稅。政府消息指具體加幅為31.92%，形容與上次相若，希望透過成本上升減少市民的吸煙習慣，期望能進一步降低吸煙率。有煙民表示會因加稅而考慮戒煙，惟相信部分人會因而轉購私煙。有關注組織對再加稅感到遺憾和失望，批未有考慮現實因素，吸煙與健康委員會則表示歡迎，並希望可每年檢視及按通脹加煙草稅。

新一份財政預算案宣布每支煙的稅款即時上調8毫，政府預期煙草稅佔香煙零售價的比例會增至七成，逐步邁向世界衛生組織建議的75%水平。政府消息指，煙稅今次具體加幅為31.92%，形容與上次相若，又說以每包20支香煙平均售價93.68元計算，煙稅將佔66.12元。消息續稱，主要原因是希望透過加稅增加吸煙成本，從而減少市民吸煙習慣，期望日後吸煙率會進一步下降。

被問到會否考慮直接加稅至世衛建議的佔每包煙售價75%水平，政府消息直言這並非強硬指標，一直都有預期分階段加稅，「不可以期望一步到位」，又指要考慮業界反應。政府預期加煙稅後可帶來1.24億元額外稅收，消息強調稅收增加與否非政策主要考慮。對於去年有煙草商在加煙稅後同步加價，「對沖」稅項佔零售價比例，消息認為行為也可令吸煙成本上升、能影響煙民行為，「稅項佔零售價比例都只係工具。」

煙齡20年的煙民林先生表示，他每日都會食一包半、即30支香煙，日常會在報攤買入較便宜、售價數十元的香煙。他指，會因為煙稅加價而有意戒煙，惟承認煙齡太長難戒煙癮。他又認為，部分人會轉購私煙。

Ad Block

陳肇始倡煙稅增至零售價八成

長遠煙草政策關注組對再次加煙草稅感遺憾和失望，認為政策未有充分考慮多方面現實因素及缺乏實際數據支持，又重申非法私煙已經普及化，故政府不宜推行任何會助長黑市私煙買賣的政策措施。

香港吸煙與健康委員會則歡迎決定，期望政府能更進一步制訂長遠的煙草稅政策，每年檢視及按通脹增加煙草稅。香港大學基層醫療健康教研中心總監陳肇始亦支持加稅，建議政府預告煙草稅「年年加」、目標增至佔零售價八成，否則煙民習慣稅率會冲淡加稅產生的戒煙誘因。

Ad Block

政府財政預算案開源

◢ 政府會繼續嚴守財政紀律，維持政府借貸於穩健水平
◢ 陳茂波強調要審時度勢，不可在短時間大幅加稅令收支回復平衡
◢ 商業登記費4月起加價200元至每年2,200元，料政府每年收入增2.9億元
◢ 就推行「專利盒」稅務優惠提交立法建議
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受