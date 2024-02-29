煙草稅連續兩年增 即時加價三成 每包93元

政府昨日即時增加煙草稅，每支香煙稅款會增加8毫，屬連續兩年加煙稅。政府消息指具體加幅為31.92%，形容與上次相若，希望透過成本上升減少市民的吸煙習慣，期望能進一步降低吸煙率。有煙民表示會因加稅而考慮戒煙，惟相信部分人會因而轉購私煙。有關注組織對再加稅感到遺憾和失望，批未有考慮現實因素，吸煙與健康委員會則表示歡迎，並希望可每年檢視及按通脹加煙草稅。
新一份財政預算案宣布每支煙的稅款即時上調8毫，政府預期煙草稅佔香煙零售價的比例會增至七成，逐步邁向世界衛生組織建議的75%水平。政府消息指，煙稅今次具體加幅為31.92%，形容與上次相若，又說以每包20支香煙平均售價93.68元計算，煙稅將佔66.12元。消息續稱，主要原因是希望透過加稅增加吸煙成本，從而減少市民吸煙習慣，期望日後吸煙率會進一步下降。
被問到會否考慮直接加稅至世衛建議的佔每包煙售價75%水平，政府消息直言這並非強硬指標，一直都有預期分階段加稅，「不可以期望一步到位」，又指要考慮業界反應。政府預期加煙稅後可帶來1.24億元額外稅收，消息強調稅收增加與否非政策主要考慮。對於去年有煙草商在加煙稅後同步加價，「對沖」稅項佔零售價比例，消息認為行為也可令吸煙成本上升、能影響煙民行為，「稅項佔零售價比例都只係工具。」
煙齡20年的煙民林先生表示，他每日都會食一包半、即30支香煙，日常會在報攤買入較便宜、售價數十元的香煙。他指，會因為煙稅加價而有意戒煙，惟承認煙齡太長難戒煙癮。他又認為，部分人會轉購私煙。
陳肇始倡煙稅增至零售價八成
長遠煙草政策關注組對再次加煙草稅感遺憾和失望，認為政策未有充分考慮多方面現實因素及缺乏實際數據支持，又重申非法私煙已經普及化，故政府不宜推行任何會助長黑市私煙買賣的政策措施。
香港吸煙與健康委員會則歡迎決定，期望政府能更進一步制訂長遠的煙草稅政策，每年檢視及按通脹增加煙草稅。香港大學基層醫療健康教研中心總監陳肇始亦支持加稅，建議政府預告煙草稅「年年加」、目標增至佔零售價八成，否則煙民習慣稅率會冲淡加稅產生的戒煙誘因。