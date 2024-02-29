煙草稅連續兩年增 即時加價三成 每包93元

政府昨日即時增加煙草稅，每支香煙稅款會增加8毫，屬連續兩年加煙稅。政府消息指具體加幅為31.92%，形容與上次相若，希望透過成本上升減少市民的吸煙習慣，期望能進一步降低吸煙率。有煙民表示會因加稅而考慮戒煙，惟相信部分人會因而轉購私煙。有關注組織對再加稅感到遺憾和失望，批未有考慮現實因素，吸煙與健康委員會則表示歡迎，並希望可每年檢視及按通脹加煙草稅。

新一份財政預算案宣布每支煙的稅款即時上調8毫，政府預期煙草稅佔香煙零售價的比例會增至七成，逐步邁向世界衛生組織建議的75%水平。政府消息指，煙稅今次具體加幅為31.92%，形容與上次相若，又說以每包20支香煙平均售價93.68元計算，煙稅將佔66.12元。消息續稱，主要原因是希望透過加稅增加吸煙成本，從而減少市民吸煙習慣，期望日後吸煙率會進一步下降。