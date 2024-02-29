計及1200億發債收入 下年度赤字預計481億

地價及印花稅收入大減，政府財赤擴大。財政司長陳茂波表示，2023/24年度綜合赤字達1,016億元，財政儲備在3月31日預計為7,332億元；2024/25年赤字預仍達481億元，財政儲備亦將下降至6,851億元。不計及發債等因素，當局預計於2027/28年出現140億元盈餘。
陳茂波解釋，受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張影響，去年本港經濟增長步伐比預期慢。儘管疫後整體開支回落，資產市場偏軟令地價及印花稅收入下跌，綜合赤字因而比預期大。
他指出，本年度政府收入的修訂預算為5,546億元，較原來預算低13.7%，即878億元。當中地價收入為194億元，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。利得稅和薪俸稅的收入分別為1,712億元和792億元，與原來預算相若。
計及發行政府債券所得收入，本年度整體開支的修訂預算為7279億元，相比前一年減少10.2%，較原來預算低4.3%，即331億元。另今年亦要償還8億元政府債券的款項，今年財赤為1,016億元，若不計及政府債券發行及償還款項，赤字更達1,733億元。
下年度賣地收330億升七成
至於下年度仍出現赤字預算，2024/25年度政府整體開支升約6.7%至7,769億元，計及2024/25年度政府債券發行額1,200億元，年度赤字預計為481億元，財政儲備亦將下降至6,851億元。經常開支將增加7%至5,802億元。年度總收入預計為6,330億元，入息及利得稅預計為2,796億元，預計按年升6.8%。地價收入預算330億元、升70.1%。印花稅收入預算為710億元，預計增升42%。
當局預計未來5年的經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在兩年後，即2026/27年度起恢復盈餘；至於非經營帳目，則在2028/29年度恢復盈餘。倘計入發行債券所得，則政府綜合帳目只有2024/25年度錄得赤字，其後年度均錄得盈餘，但上述推算未有計及未來4年可能推出的退稅及紓緩措施。