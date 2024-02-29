計及1200億發債收入 下年度赤字預計481億

政府預計本港下年度仍錄得赤字。(林靄怡攝)

地價及印花稅收入大減，政府財赤擴大。財政司長陳茂波表示，2023/24年度綜合赤字達1,016億元，財政儲備在3月31日預計為7,332億元；2024/25年赤字預仍達481億元，財政儲備亦將下降至6,851億元。不計及發債等因素，當局預計於2027/28年出現140億元盈餘。

陳茂波解釋，受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張影響，去年本港經濟增長步伐比預期慢。儘管疫後整體開支回落，資產市場偏軟令地價及印花稅收入下跌，綜合赤字因而比預期大。

他指出，本年度政府收入的修訂預算為5,546億元，較原來預算低13.7%，即878億元。當中地價收入為194億元，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。利得稅和薪俸稅的收入分別為1,712億元和792億元，與原來預算相若。