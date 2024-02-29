豁免REIT印花稅 下季建議縮港股買賣差價

港股近年持續走低，近年連帶成交額亦萎縮。新一份預算案指出，為進一步提升市場效率和流動性，證監會及港交所(388)正探討一系列措施，當中包括優化交易機制，即探索收窄最低上落價位，以縮窄買賣差價，並將會於今年第二季提出建議；而下一步就是研究優化股票現貨買賣單位；及探索進一步優化衍生產品持倉限額及保證金安排。

目標今年中落實打風開市

至於市場關注的惡劣天氣下開市，預算案指已就此徵求市場意見，目標是今年中落實，與去年的諮詢文件稱需時6個月準備、最快今年7月生效吻合。

人民幣業務方面，預算案指將繼續深化互聯互通機制，便利人民幣跨境投資和雙向流通；鼓勵機構提供更多離岸人民幣產品及在港進行人民幣融資。此外，「數字人民幣」試點會擴大，市民將可通過「轉數快」增值。

被問及股票印花稅有沒有下調空間，財政司長陳茂波指股市氣氛受資金流、地緣政治及內地經濟等影響，不能如物業市場般以針對性方法處理，而是要一籃子因素配合。他又指，對股市發展樂觀，並稱港股估值吸引，有海外長線基金怕「執輸」已考慮部署，以免錯失反彈機會。