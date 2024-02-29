財赤下派糖縮水 消費券無影 基層半糧維持

連續3年派發的電子消費券，未再出現於新一份財政預算案，一千元的電費補貼、為中學文憑試考生代繳考試費等亦不復見。餘下5項「派糖」措施同樣縮減規模，薪俸稅和個人入息稅的稅項寬免上限，由去年6,000元減半至3,000元，預計有206萬人受惠、政府收入將減少51億元。利得稅寬免上限今次同樣減半至3,000元，政府會從16萬間企業少收4.3億元。住宅和非住宅物業差餉寬免今次劃一，只有首季、每戶上限1,000元，涉及351萬個物業，政府收入會少29.7億元。

新一份財政預算案雖然繼續推出「派糖」措施，但規模明顯「大縮水」，不及近年預算案，電子消費券、電費補貼等俱不見蹤影。今年5項一次性紓困措施合共開支和收入減少僅涉115億元，比去年593.8億元「縮水」約八成，政府消息人士解釋，本港經濟正在復甦，但不同行業增長幅度不一，因此政府繼續推出支援措施，惟強調要「睇餸食飯」。

基層方面，政府再向領取社會保障金的合資格人士出「半糧」，是連續第四年，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等亦會有「半糧」，涉及約30億元額外開支。全數5項措施合共涉款115億元，陳茂波指政府面對財政赤字，限制推出支援措施的空間，又稱經濟復甦但增長不平均，並非所有市民就業和收入有改善，故維持部分「派糖」但規模縮減，強調理解市民個人面對的環境，政府消息人士亦指目前需要「睇餸食飯」。

社協籲向貧困者派五千現金

社區組織協會認為，今次預算案提及扶助基層和弱勢社群的紓困措施非常有限，而取消全民電子消費劵、不考慮基層5,000元現金紓困津貼，都令到基層失望，建議當局應增加額外津貼金額至不少於一個月，或針對基層貧窮人士發放5,000元現金津貼。葵涌劏房街坊會亦指，香港經濟環境下滑，基層市民首當其衝尤其不適切居所的住戶，無奈各項支援項目未見增加，希望政府考慮社會民生福利議題時，更需要考慮水深火熱的基層居民情況和需要。