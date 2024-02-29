電動車「一換一」延兩年 寬減額縮水 貴價車撤免稅

電動車俗稱「一換一」計劃的首次登記稅寬減安排下月底屆滿，新一份財政預算案宣布安排將延長兩年，但考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，寬減額將下調至四成，最高寬免額會由28.75萬元減至17.25萬元，而一般電動車的首次登記稅，寬免額上限亦將由9.75萬下調至5.85萬元。政府另根據「能者多付」原則，決定稅前車價超過50萬元的電動車，將不再享有寬減。

兩年後再檢討

財政預算案提到，政府希望透過延長「一換一」計劃，鼓勵市民更廣泛使用電動車。政府消息認為，措施將不會影響電動車的吸引力，因下調後的上限仍高達逾17萬元，「唔係細數目」，而市面電動車配套亦比以往成熟不少，以及市場上電動私家車價格有下跌勢、有較便宜的廠商打入市場等。消息又稱，近月電動車佔新登記車輛約66%「已經好高」，「更廣泛」並不是指數目或比例不足，措施兩年後會再檢討。