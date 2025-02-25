財政預算案2025前瞻｜縮兩元乘車優惠？公務員凍薪？加徵富人稅？一文睇清坊間減赤方案 (持續更新)

財政司司長陳茂波將於明日(26日)公布新一份《財政預算案》。今年《預算案》封面採用湖水藍色，寓意香港在未來發展中蘊藏無限機遇。然而，面對約1,000億財赤的挑戰，各界呼籲政府開源節流，包括檢討長者2元乘車優惠、公務員凍薪或減薪，以及連續兩年加徵富人稅。此外，消息指政府正研究開放更多博彩項目，長遠或包括籃球博彩稅。《am730》整合各界關心的事項，持續更新《預算案》2025最新消息。

2元乘車優惠廣受歡迎，但隨著本港人口老化及政府財政壓力增加，各界對現行政策提出意見。消息指，2025《預算案》將作出調整，當中60歲以上人士仍可享有2元乘車優惠，但設每月240程上限(平均每日8程)。10元以下車資維持2元，10元以上則改為兩折計算，例如20元車資將收4元。同時有助減少「長車短搭」問題。

除公務員凍薪或減薪外，有意見認為政府應削減5%至10%經常開支，直至經濟恢復。同時建議凍結公務員編制，並善用科技壓縮人手編制，填補人手。

面對1,000億財赤，有聲音建議公務員再次凍薪甚至減薪，與市民共度時艱，消息指凍薪機會較大。官員、議員、商界及團體紛紛就此表態。陳茂波表示，需考慮公務員薪酬對私人市場的影響，節流須兼顧社會現實，避免操之過急影響政府服務。

財政預算案2025前瞻｜ 籃球博彩或開綠燈

新界鄉議局提出19項建議，包括建議開放籃球、英式桌球及網球的體育博彩項目。有消息指，《預算案》或向一直備受爭議的籃球博彩「開綠燈」，容許賽馬會開辦籃球博彩項目，一方面遏制非法外圍籃球投注，另一方面預計每年可為庫房帶來15億元博彩稅收益。

財政預算案2025前瞻｜ 倡增收「富人稅」至17%

稅務學會建議，包括增收「富人稅」，將入息剩額達500萬港元以上的標準稅率，從現時的16%提高至17%。同時，學會建議將非香港稅收居民演藝人員及運動員的稅率降低50%等，又建議建議豁免首次置業印花稅，目標為650萬以下住宅物業，受惠買家必須連續3年居住。