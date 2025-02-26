熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-26 11:47:42

財政預算案2025懶人包｜「兩蚊兩折」乘車、公務員凍薪等詳情一文睇清

分享：
財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。(蘇文傑攝)

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。(蘇文傑攝)

adblk5

財政司司長陳茂波今日(26)公布新一份《財政預算案》。今年《預算案》封面採用湖水藍色，寓意香港在未來發展中蘊藏無限機遇。《am730》特意為讀者準備《財政預算案》懶人包，一文看清兩元乘車優惠、公務員凍薪等重點內容。

提升優勢產業 

創新科技

  • 預留10億元設立「香港人工智能研發院」
  • 港投公司今年舉辦首屆「國際機器人大會」「國際人工智能青年科學家論壇」
  • 「製造及生產線「升」級支援先導計劃」：預留1億元按政府與企業12配對比例，提供最多25萬元資助
  • 研究簡化審批低軌衛星牌照流程
  • 港交所籌備開通「科企專線」，便利企業準備申請上市
  • 就籌建第3個InnoHK研發平台邀請院校提交建議書
  • 檢討購入知識產權使用權和關聯交易等的税務扣除安排
  • 世界知識產權組織百強科技集群發布活動今年在港舉行
  • 低空經濟監管沙盒：即將宣布申請結果，並研究訂立「先進空中運輸系統」新專用法例
  • 貿發局在主要創科展覽期間，增設「專題快閃展示區」
財政預算案2025懶人包｜政府會加速培育新質生產力，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會加速培育新質生產力，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。(添馬台Facebook)

金融

  • 改善上市審批流程、優化上市門檻、檢討市場結構
  • 就改善股市「手數」制、優化結構性產品發行機制增加主要指數衍生工具持倉限額等提出建議
  • 就優化基金、單一家族辦公室税務優惠等制訂方案
  • 舉辦「香港全球金融與產業合作峰會」固定收益及貨幣市場的旗艦論壇
  • 今年內提出推動黃金市場發展方案
  • 將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，並就場外交易及託管服務發牌制度進行諮詢
  • 研究優化數碼債券發行和交易的法律和監管體系
  • 延長「保險相連證券資助先導計劃」3
  • 最快今年中推出內地與香港快速支付系統互聯
  • 今年內就強積金「全自由行」具體方案諮詢公眾
adblk6
財政預算案2025懶人包｜政府會推進制度改革和產品創新，積極在海外吸引新資金、開拓新市場，推動香港國際金融市場高質量發展。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推進制度改革和產品創新，積極在海外吸引新資金、開拓新市場，推動香港國際金融市場高質量發展。(添馬台Facebook)

醫療

  • 今年上半年提出「香港藥物及醫療器械監督管理中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖
  • 預留資源以配對形式支持大學籌建第三所醫學院

文創

  • 明年舉辦第二屆「香港演藝博覽」
  • 引進辦策略性引入更多結合創科的文創企業
  • 未來5年推進超過30個文化知識產權項目

貿易

  • 跨團供應鏈管理中心：繼續支持為「走出去」內地企業提供服務
  • 鼓勵各界在「一帶一路高峰論壇」前後舉辦活動，加強協同效應
  • 研究修訂法例，便利貿易文件電子化
財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook)

航運

  • 建議為合資格大宗商品貿易商提供
  • 半税優惠，目標明年立法
  • 今年內成立「香港海運港口發展局」，加強研究、推廣和人力培訓
  • 預留逾2.1億元 、構建港口社區系統，加強航運、港口和物流莱持份者信息互通
  • 今年公布北部都會區物流用地發展模式研究結果

航空

  • 香港國際航空學院擴展培訓課程至C919飛機相關範疇
  • 發展香港成為亞洲首個飛機拆解、部件回收、處理及交易中心

無處不旅遊

  • 向旅遊發展局撥款逾12.3億元，落實「無處不旅遊」理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》
  • 「香山旅遊峰會」今年4月首次在港舉行
  • 預留資源，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊、利用香港作母港
  • 策略性吸引經濟效益顯著的體育活動持續落戶香港
  • 在中環、尖沙咀、灣仔和北角海濱加設輕食飲品攤檔
  • 研究將紅磡站南面臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標：包括特色商業及住宅項目並設立遊艇會
財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook)

教育和人才

  • 推出新一輪15億元「研究配對補助金計劃」, 鼓勵機構資助院校研究
  • 增加「香港博士研究生獎學金計劃」名額至每年400個
  • 安排港投公司、科技園公司及數碼港旗下超過100家科企與中小學生互動交流
  • 來年在政府部門和公營機構為大專生提供約4,000個短期實習名額
  • 「大灣區青年就業計劃 」：放寬至29歲或以下、
  • 持副學位或以上學歷青年，津貼上限上調至每月12,000元
  • 明年初舉辦第二屆「香港全球人才高峰會 」
  • 優化「新資本投資者入境計劃」，為計劃提供更大彈性

綠色發展

  • 將九龍塘創新中心建設成綠色科技「GreenTech Hub」超過200家綠色科企
  • 今年中推出3億元資助計劃，推動業界在全港安裝高速充電樁
  • 增撥1.8億元，增加全港住宅智能廚餘回收桶或廚餘收集設施
  • 為加注用的綠色甲醇提供税務豁免
  • 今年內宣布可持續航空燃料用量目標
  • 預留4.7億元資助專營巴士營辦商購買600輛電動巴士，以及逾1.3億元資助的士業界購買3,000輛
  • 電動的士
  • 「綠色和可持續金融培訓先導計劃」延長至2028年
財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook)

北部都會區

  • 沙嶺數據園區：改劃土地程序預計年中完成
  • 會展設施：物色合適地方：興建會議展覧設施
  • 鐵路發展：今年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）勘察和設計研究、北環線支線詳細規劃和設計
  • 河套香港園區：預留37億元加快完成第一期基建及公用設施；今年就合適地塊徵求私人發展計劃
  • 新田科技城：科技園公司總體規劃研究預計今年第三季完成
  • 片區開發：今年下半年起為3個片區試點招標

基建發展

  • 預留1,500 萬元支持「主要項目精英學院」工作、提升建造業專業水平、創新能力和成本效益管理
  • 政府與建造業議會共撥款約9,500 萬元，未來兩學年為兼讀制學位課程學員提供在職培訓津貼
  • 建造業議會撥款1.5億元為工程、建築、測量規劃及園境學位課程畢業生提供在職培訓
  • 將公布建造業首個試行工種的灣區標準

 

adblk7
財政預算案2025懶人包｜政府優先為北部都會區投入資源，並會採用更多元的發展模式，試行「片區開發」，加速創科產業發展。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府優先為北部都會區投入資源，並會採用更多元的發展模式，試行「片區開發」，加速創科產業發展。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook)

土地

  • 2025/26年度賣地計劃等項目的潛在土地供應可興建約 13,700 個單位
  • 未來1年不會推售商業用地
  • 考慮將部分商業用地改劃作住宅用途及提供更多用途上的彈性
  • 推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限
  • 未來5年提供可興建約 80,000個私營房屋單位土地

房屋

  • 公營房屋：未來5年 、總體供應量達19萬個單位
  • 私營房屋：未來5年、每年平均落成量超過17,000個單位
  • 未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約有10.7萬個

關愛共融

  • 2025/26年度長者院舍券增加至6,000 張，長者社區照顧服務券增加至12,000張
  • 每年額外撥款逾1.8億元，增加兒童緊急留宿宿位及加強對受虐兒童和其家庭的專業支援
  • 增設1,280個殘疾人士日間社區康復及家居照顧服務名額，額外開支每年約 1.6 億元
  • 今年第三季起恆常化「優化職業康復服務試驗計劃」，開支每年約1億元
  • 今年內公布公營醫療資助架構及水平檢討結果
  • 檢視「第二個醫院發展計劃」項目的分布、規模和優次

打擊非法賭博

  • 積極探討規範籃球博彩活動，邀請香港賽馬會提交建議
財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook)

支援措施

  • 寬減2025/26年度首季住宅及非住宅物業差餉，上限500
  • 寬減2024/25課税年度100%的薪俸税和個人入息課税，上限1,500
  • 寬減2024/25課税年度100％利得税，上限1,500
  • 發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；在職家庭津貼作相若安排
  • 住宅/非住宅物業交易：100元印花税，適用範圍提升至400 萬元或以下物業，即時生效

中小企

  • BUD專項基金」「市場推廣及工商機構支援基金」共注資15億元，並優化申請安排
  • 「中小企融資擔保計劃」「還息不還本」申請期至11
  • 「中小企融資專責小組」參與銀行為中小企預留融資部分已增至超過3,900億元
  • 貿發局將推出「電子商務快車」為港商提供顧問諮詢並舉辦第二屆「香港好物節」
adblk8
財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook)

公共財政原則

秉持審慎理財的原則，強化財政整合計劃，以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，盡量減低對一般市民的影響。同時維持高水平公共服務，提速推進北部都會區及與經濟民生相關基建，保持香港簡單低税制的競爭優勢。在增加收入時盡量體現「用者自付」「能者多付」的原則。

增加收入

  • 今年10月起增加飛機乘客離境税，由120元增至200元
    • 每年增加約16億元收入
  • 各項人才和資本投資者入境計劃收取600元申請費
  • 按逗留期限長度提高簽證費至600元或1,300元
    • 每年增加6.2億元收入
  • 檢視政府隧道和主幹道收費、電動私家車牌照費、停車收費錶收費、交通違例定額罰款
    • 預計每年增加20億元收入
  • 研究向離境私家車徵收邊境建設費
    • 每年增加約 10 億元收入
  • 實施應對侵蝕税基及轉移利潤的全球最低税方案
    • 每年增加 150 億元税收

發行債券

  • 控制發債額在穩健的水平，靈活運用資金支持基建，投資未來，為社會帶來更大的回報及效益
  • 隨着北部都會區工程開支進入高峰期，未來5年基本開支由平均每年約 900億元增至每年約1,200億元
  • 未來5年，政府在「可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下每年發行1,500至1,950億元債券，其中約56% 用於為到期短期債務再融資
  • 政府債務與本地生產總值比率將為12％至16.5%，遠低於大部分先進經濟體
  • 發債所得資金不會用於支付政府經常開支
財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會透過發行政府債券融資，靈活運用資金，投資未來，為社會帶來更大回報及效益。政府發債所得資金將用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 (添馬台Facebook)

調整兩項交通資助計劃

  • 「二元優惠計劃」
    • 當票價高於10元，須付全額車費的2折
    • 優惠程數為每月240 程
    • 受惠對象不變
  • 「公共交通費用補貼計劃」
    • 今年6月起，補貼領取門檻提升到500元門檻
    • 維持補貼上限400 元
  • 未來5年共節省約62億元

嚴控政府開支增長

  • 2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪
  • 加大「資源效率優化計劃」力度2024/252027/28累計減幅7%2027/28年度經常開支比2023/24度低273億元
  • 公務員編制2026/272027/28年度每年減2％，至20274月削減約1萬個職位
  • 資助大學撥款：未來3撥款681億元，反映了每年2%的節省目標
  • 提升公共服務效率：善用科技、精簡程序，推動公務數字轉型
  • 協助部門減少開支
    • 強化審慎理財和善用公帑的實踐
    • 優化採購制度
    • 政策局檢視社會福利、醫療衛生和教育開支

  • 工務工程開支

    • 全方位管控工程開支
    • 制定直接及由單一部門中央採購政策
    • 檢視新發展區區域供冷系統
    • 估計可節省不少於400 億元工程開支
adblk9
財政預算案2025懶人包｜在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜會調整「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」兩項交通資助計劃。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook)

2025/26年度政府整體開支為8,223億元，總收入預計為6,594億元。

▼按圖了解有關數字▼

財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook)

【限時激減】800 amFUN 2盒！1200 amFUN 4盒！

新谷酵素益腸活酵素限時激減