財政預算案2025懶人包｜「兩蚊兩折」乘車、公務員凍薪等詳情一文睇清

財政司司長陳茂波今日(26日)公布新一份《財政預算案》。今年《預算案》封面採用湖水藍色，寓意香港在未來發展中蘊藏無限機遇。《am730》特意為讀者準備《財政預算案》懶人包，一文看清兩元乘車優惠、公務員凍薪等重點內容。
提升優勢產業
創新科技
- 預留10億元設立「香港人工智能研發院」
- 港投公司今年舉辦首屆「國際機器人大會」和「國際人工智能青年科學家論壇」
- 「製造及生產線「升」級支援先導計劃」：預留1億元按政府與企業1：2配對比例，提供最多25萬元資助
- 研究簡化審批低軌衛星牌照流程
- 港交所籌備開通「科企專線」，便利企業準備申請上市
- 就籌建第3個InnoHK研發平台邀請院校提交建議書
- 檢討購入知識產權使用權和關聯交易等的税務扣除安排
- 世界知識產權組織百強科技集群發布活動今年在港舉行
- 低空經濟監管沙盒：即將宣布申請結果，並研究訂立「先進空中運輸系統」新專用法例
- 貿發局在主要創科展覽期間，增設「專題快閃展示區」
金融
- 改善上市審批流程、優化上市門檻、檢討市場結構等
- 就改善股市「手數」制、優化結構性產品發行機制、增加主要指數衍生工具持倉限額等提出建議
- 就優化基金、單一家族辦公室税務優惠等制訂方案
- 舉辦「香港全球金融與產業合作峰會」和固定收益及貨幣市場的旗艦論壇
- 今年內提出推動黃金市場發展方案
- 將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，並就場外交易及託管服務發牌制度進行諮詢
- 研究優化數碼債券發行和交易的法律和監管體系
- 延長「保險相連證券資助先導計劃」3年
- 最快今年中推出內地與香港快速支付系統互聯
- 今年內就強積金「全自由行」具體方案諮詢公眾
醫療
- 今年上半年提出「香港藥物及醫療器械監督管理中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖
- 預留資源以配對形式支持大學籌建第三所醫學院
文創
- 明年舉辦第二屆「香港演藝博覽」
- 引進辦策略性引入更多結合創科的文創企業
- 未來5年推進超過30個文化知識產權項目
貿易
- 跨團供應鏈管理中心：繼續支持為「走出去」內地企業提供服務
- 鼓勵各界在「一帶一路高峰論壇」前後舉辦活動，加強協同效應
- 研究修訂法例，便利貿易文件電子化
航運
- 建議為合資格大宗商品貿易商提供
- 半税優惠，目標明年立法
- 今年內成立「香港海運港口發展局」，加強研究、推廣和人力培訓
- 預留逾2.1億元 、構建港口社區系統，加強航運、港口和物流莱持份者信息互通
- 今年公布北部都會區物流用地發展模式研究結果
航空
- 香港國際航空學院擴展培訓課程至C919飛機相關範疇
- 發展香港成為亞洲首個飛機拆解、部件回收、處理及交易中心
無處不旅遊
- 向旅遊發展局撥款逾12.3億元，落實「無處不旅遊」理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》
- 「香山旅遊峰會」今年4月首次在港舉行
- 預留資源，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊、利用香港作母港
- 策略性吸引經濟效益顯著的體育活動持續落戶香港
- 在中環、尖沙咀、灣仔和北角海濱加設輕食飲品攤檔
- 研究將紅磡站南面臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標：包括特色商業及住宅項目並設立遊艇會
教育和人才
- 推出新一輪15億元「研究配對補助金計劃」, 鼓勵機構資助院校研究
- 增加「香港博士研究生獎學金計劃」名額至每年400個
- 安排港投公司、科技園公司及數碼港旗下超過100家科企與中小學生互動交流
- 來年在政府部門和公營機構為大專生提供約4,000個短期實習名額
- 「大灣區青年就業計劃 」：放寬至29歲或以下、
- 持副學位或以上學歷青年，津貼上限上調至每月12,000元
- 明年初舉辦第二屆「香港全球人才高峰會 」
- 優化「新資本投資者入境計劃」，為計劃提供更大彈性
綠色發展
- 將九龍塘創新中心建設成綠色科技「GreenTech Hub」超過200家綠色科企
- 今年中推出3億元資助計劃，推動業界在全港安裝高速充電樁
- 增撥1.8億元，增加全港住宅智能廚餘回收桶或廚餘收集設施
- 為加注用的綠色甲醇提供税務豁免
- 今年內宣布可持續航空燃料用量目標
- 預留4.7億元資助專營巴士營辦商購買600輛電動巴士，以及逾1.3億元資助的士業界購買3,000輛
- 電動的士
- 「綠色和可持續金融培訓先導計劃」延長至2028年
北部都會區
- 沙嶺數據園區：改劃土地程序預計年中完成
- 會展設施：物色合適地方：興建會議展覧設施
- 鐵路發展：今年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）勘察和設計研究、北環線支線詳細規劃和設計
- 河套香港園區：預留37億元加快完成第一期基建及公用設施；今年就合適地塊徵求私人發展計劃
- 新田科技城：科技園公司總體規劃研究預計今年第三季完成
- 片區開發：今年下半年起為3個片區試點招標
基建發展
- 預留1,500 萬元支持「主要項目精英學院」工作、提升建造業專業水平、創新能力和成本效益管理
- 政府與建造業議會共撥款約9,500 萬元，未來兩學年為兼讀制學位課程學員提供在職培訓津貼
- 建造業議會撥款1.5億元為工程、建築、測量規劃及園境學位課程畢業生提供在職培訓
- 將公布建造業首個試行工種的灣區標準
土地
- 2025/26年度賣地計劃等項目的潛在土地供應可興建約 13,700 個單位
- 未來1年不會推售商業用地
- 考慮將部分商業用地改劃作住宅用途及提供更多用途上的彈性
- 推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限
- 未來5年提供可興建約 80,000個私營房屋單位土地
房屋
- 公營房屋：未來5年 、總體供應量達19萬個單位
- 私營房屋：未來5年、每年平均落成量超過17,000個單位
- 未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約有10.7萬個
關愛共融
- 2025/26年度長者院舍券增加至6,000 張，長者社區照顧服務券增加至12,000張
- 每年額外撥款逾1.8億元，增加兒童緊急留宿宿位及加強對受虐兒童和其家庭的專業支援
- 增設1,280個殘疾人士日間社區康復及家居照顧服務名額，額外開支每年約 1.6 億元
- 今年第三季起恆常化「優化職業康復服務試驗計劃」，開支每年約1億元
- 今年內公布公營醫療資助架構及水平檢討結果
- 檢視「第二個醫院發展計劃」項目的分布、規模和優次
打擊非法賭博
- 積極探討規範籃球博彩活動，邀請香港賽馬會提交建議
支援措施
- 寬減2025/26年度首季住宅及非住宅物業差餉，上限500元
- 寬減2024/25課税年度100%的薪俸税和個人入息課税，上限1,500元
- 寬減2024/25課税年度100％利得税，上限1,500元
- 發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；在職家庭津貼作相若安排
- 住宅/非住宅物業交易：100元印花税，適用範圍提升至400 萬元或以下物業，即時生效
中小企
- 向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」共注資15億元，並優化申請安排
- 「中小企融資擔保計劃」：「還息不還本」申請期至今年11月
- 「中小企融資專責小組」參與銀行為中小企預留融資部分已增至超過3,900億元
- 貿發局將推出「電子商務快車」為港商提供顧問諮詢並舉辦第二屆「香港好物節」
公共財政原則
秉持審慎理財的原則，強化財政整合計劃，以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，盡量減低對一般市民的影響。同時維持高水平公共服務，提速推進北部都會區及與經濟民生相關基建，保持香港簡單低税制的競爭優勢。在增加收入時盡量體現「用者自付」和「能者多付」的原則。
增加收入
- 今年10月起增加飛機乘客離境税，由120元增至200元
- 每年增加約16億元收入
- 各項人才和資本投資者入境計劃收取600元申請費
- 按逗留期限長度提高簽證費至600元或1,300元
- 每年增加6.2億元收入
- 檢視政府隧道和主幹道收費、電動私家車牌照費、停車收費錶收費、交通違例定額罰款
- 預計每年增加20億元收入
- 研究向離境私家車徵收邊境建設費
- 每年增加約 10 億元收入
- 實施應對侵蝕税基及轉移利潤的全球最低税方案
- 每年增加 150 億元税收
發行債券
- 控制發債額在穩健的水平，靈活運用資金支持基建，投資未來，為社會帶來更大的回報及效益
- 隨着北部都會區工程開支進入高峰期，未來5年基本開支由平均每年約 900億元增至每年約1,200億元
- 未來5年，政府在「可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下每年發行1,500至1,950億元債券，其中約56% 用於為到期短期債務再融資
- 政府債務與本地生產總值比率將為12％至16.5%，遠低於大部分先進經濟體
- 發債所得資金不會用於支付政府經常開支
調整兩項交通資助計劃
- 「二元優惠計劃」：
- 當票價高於10元，須付全額車費的2折
- 優惠程數為每月240 程
- 受惠對象不變
- 「公共交通費用補貼計劃」：
- 今年6月起，補貼領取門檻提升到500元門檻
- 維持補貼上限400 元
- 未來5年共節省約62億元
嚴控政府開支增長
- 2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪
- 加大「資源效率優化計劃」力度：2024/25至2027/28年度，累計減幅7%，2027/28年度經常開支比2023/24年度低273億元
- 公務員編制：2026/27及2027/28年度每年減2％，至2027年4月削減約1萬個職位
- 資助大學撥款：未來3年撥款681億元，反映了每年2%的節省目標
- 提升公共服務效率：善用科技、精簡程序，推動公務數字轉型
- 協助部門減少開支：
- 強化審慎理財和善用公帑的實踐
- 優化採購制度
- 政策局檢視社會福利、醫療衛生和教育開支
-
工務工程開支：
- 全方位管控工程開支
- 制定直接及由單一部門中央採購政策
- 檢視新發展區區域供冷系統
- 估計可節省不少於400 億元工程開支
2025/26年度政府整體開支為8,223億元，總收入預計為6,594億元。