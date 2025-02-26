財政預算案2025懶人包｜「兩蚊兩折」乘車、公務員凍薪等詳情一文睇清

財政司司長陳茂波今日(26日)公布新一份《財政預算案》。今年《預算案》封面採用湖水藍色，寓意香港在未來發展中蘊藏無限機遇。《am730》特意為讀者準備《財政預算案》懶人包，一文看清兩元乘車優惠、公務員凍薪等重點內容。

研究優化 數碼債券 發行和交易的法律和監管體系

研究優化 數碼債券 發行和交易的法律和監管體系

研究優化 數碼債券 發行和交易的法律和監管體系

研究優化 數碼債券 發行和交易的法律和監管體系

研究優化 數碼債券 發行和交易的法律和監管體系

舉辦 「香港全球金融與產業合作峰會」 和 固定收益及貨幣市場的旗艦論壇

舉辦 「香港全球金融與產業合作峰會」 和 固定收益及貨幣市場的旗艦論壇

舉辦 「香港全球金融與產業合作峰會」 和 固定收益及貨幣市場的旗艦論壇

舉辦 「香港全球金融與產業合作峰會」 和 固定收益及貨幣市場的旗艦論壇

舉辦 「香港全球金融與產業合作峰會」 和 固定收益及貨幣市場的旗艦論壇

今年上半年提出 「香港藥物及醫療器械監督管理中心」 成立時間表和邁向 「第一層審批」 路線圖

今年上半年提出 「香港藥物及醫療器械監督管理中心」 成立時間表和邁向 「第一層審批」 路線圖

今年上半年提出 「香港藥物及醫療器械監督管理中心」 成立時間表和邁向 「第一層審批」 路線圖

今年上半年提出 「香港藥物及醫療器械監督管理中心」 成立時間表和邁向 「第一層審批」 路線圖

鐵路發展 ：今年內展開 港深西部鐵路（洪水橋至前海） 勘察和設計研究、 北環線支線 詳細規劃和設計

鐵路發展 ：今年內展開 港深西部鐵路（洪水橋至前海） 勘察和設計研究、 北環線支線 詳細規劃和設計

鐵路發展 ：今年內展開 港深西部鐵路（洪水橋至前海） 勘察和設計研究、 北環線支線 詳細規劃和設計

鐵路發展 ：今年內展開 港深西部鐵路（洪水橋至前海） 勘察和設計研究、 北環線支線 詳細規劃和設計

「還息不還本」申請期至 今 年 11 月

「還息不還本」申請期至 今 年 11 月

「還息不還本」申請期至 今 年 11 月

向 「 BUD 專項基金」 及 「市場推廣及工商機構

向 「 BUD 專項基金」 及 「市場推廣及工商機構

向 「 BUD 專項基金」 及 「市場推廣及工商機構

的薪俸税和個人入息課税，上限 1,

寬減 2024/25 課税年度 100% 的薪俸税和個人入息課税，上限 1, 500 元

寬減 2024/25 課税年度 100% 的薪俸税和個人入息課税，上限 1, 500 元

寬減 2024/25 課税年度 100% 的薪俸税和個人入息課税，上限 1, 500 元

公共財政原則

秉持審慎理財的原則，強化財政整合計劃，以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，盡量減低對一般市民的影響。同時維持高水平公共服務，提速推進北部都會區及與經濟民生相關基建，保持香港簡單低税制的競爭優勢。在增加收入時盡量體現「用者自付」和「能者多付」的原則。

增加收入

今年10月起增加飛機乘客離境税，由 120元增至200元 每年增加約 16億元 收入

各項人才和資本投資者入境計劃收取 600元 申請費

申請費 按逗留期限長度提高簽證費至 600元或1,300元 每年增加 6.2億元 收入

檢視政府隧道和主幹道收費、電動私家車牌照費、停車收費錶收費、交通違例定額罰款 預計每年增加 20億元 收入

研究向離境私家車徵收邊境建設費 每年增加約 10 億元收入

實施應對侵蝕税基及轉移利潤的全球最低税方案 每年增加 150 億元税收



發行債券