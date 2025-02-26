財政預算案2025直播｜二元乘車設限改「兩蚊兩折」　公務員凍薪　退稅上限減半至1500元(更新)

財政預算案2025｜陳茂波：對港未來滿懷信心與期盼 【13:08更新】陳茂波在結語表示，過去一年香港經濟穩定前行，為未來發展奠定基礎。面對財政壓力，政府已採取措施強化財政管理，有信心克服挑戰。他強調對香港未來滿懷信心與期盼，這信心來自港人的努力、國家的支持，以及香港獨特的戰略位置。 他提到，今年預算案封面採用湖水藍色，象徵未來發展的無限潛力與高質量經濟的前景。陳茂波呼籲以創新推動發展，共同建設一個更繁榮、關愛、多元及國際化的香港，為國家現代化建設貢獻力量。 財政預算案2025｜料未來5年發債最多1950億元 【13:05更新】陳茂波表示，發行政府債券是公共財政管理工具之一，預計2025/26至2029/30年度的5年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1,500億元至1,950億元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資。 他指預計至2030年3月底，本港財政儲備為5,791億元，相當於本地生產總值13.9%，或約8個月的政府開支。 財政預算案2025｜研徵私家車陸路離境費200元 飛機乘客離境稅明年度增至200元 【13:00更新】陳茂波指，研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。 另外，由2025/26年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。 財政預算案2025｜檢視各隧道幹道收費 檢討「牛肉乾」罰款 【12:52更新】陳茂波指，政府3年前取消了一些主要隧道和幹道的收費，部分隧道的收費亦超過30年未有調整。由於政府投入龐大資金興建這些基建，為體現「用者自付」的原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。局方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通。初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。 由即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元，並把簽證費按逗留期限長短上調至600元或1,300元。預計每年可增加約6.2億收入 財政預算案2025｜行政立法司法及區議會全體人員凍薪 【12:52更新】陳茂波表示，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。 財政預算案2025｜ 二元乘車 改「兩蚊兩折」 交通 補貼開支門檻6月起提高至500元 【12:46更新】陳茂波指，「二元優惠計劃」在受惠對象維持不變的前提下，即60歲以上，改為推行「兩蚊兩折」優惠，每月240程為上限，票價低於或等於10元，維持繳付兩元車費，至於票價高於10元則繳付全額車費的兩折。 他又說，「公共交通費用補貼計劃」由2025年6月起將計劃的補貼領取門檻，由每月公共交通實際開支水平400提高至500元。政府就市民每月超出500的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月400元的補貼上限亦會維持不變。 財政預算案2025｜本屆政府任期內削1萬個公務員職位 【12:30更新】陳茂波指，因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026/27及2027/28年度每年分別減百分之二。預計至二零二七年四月一日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位 財政預算案2025｜物業印花稅百元門檻由300萬放寬至400萬 即日生效 【12:30更新】陳茂波指，為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，預期政府收入每年減少約4億元。 財政預算案2025｜寬減24/25年度薪俸稅上限為1500元 綜援生果金發半個月津貼 【12:30更新】在退稅方面，陳茂波表示，寬減2025/26年度首季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限。涉及約312萬個住宅物業，政府收入將減少約15億元。 寬減2025/26年度首季的非住宅物業差餉，以每戶500元為上限。涉及約43萬個非住宅物業。政府收入將減少約2億元。 寬減2024/25課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠。扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約29億元；同時寬減2024/25課稅年度100%利得稅，上限為1,500元，全港約16.54萬家企業受惠。扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約2億元。 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約31億元。

財政預算案2025｜料24至25年度赤字為872億 財政儲備6473億元 【12:30更新】陳茂波表示，計及發行1,300億元政府債券及償還221億元到期款項後，預計2024/2025年度綜合赤字為872億元。財政儲備在2025年3月31預計為6,473億元。 財政預算案2025｜積極探討規範籃球博彩活動 【12:29更新】陳茂波指，近年有不少社會人士關注香港的籃球非法賭博問題。根據香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。 財政預算案2025｜增加1000張長者院舍照顧服務券 【12:29更新】陳茂波指，政府將在下年度增加1,000張長者院舍照顧服務券，令總數增至6,000張。長者社區照顧服務券亦會增加1,000張，令總數增至1.2萬張。全年總開支分別約為17.1億元和9億元。 他又指，特首去年宣布政府會恆常化地區服務及關愛隊的設置，並在下一服務期增加對關愛隊的資助金額五成。關愛隊成立至今合共探訪約39萬個住戶，並提供約4.3萬次支援服務。政府會進一步優化及推展關愛服務。 財政預算案2025｜預留1500萬支持「主要項目精英學院」的工作 【12:28更新】在建造業專業發展方面，陳茂波指，預留1,500萬元在未來兩年支持「主要項目精英學院」的工作，以提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。學院將舉辦峯會及不同活動，促進跨地域和跨界別交流合作。 為吸引更多青年加入建造業，政府將與建造業議會合共撥款約9,500萬元，在未來兩學年繼續為就讀建造業相關兼讀制學位課程的學員提供在職培訓津貼，預計約1,000名學員受惠。 建造業議會將出資約1.5億元，資助建造業界為合共約2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓，協助更多青年人獲取專業資格。 財政預算案2025｜ 來年不會推售商業用地 研 部分商業用地改劃作住宅用途 【12:20更新】陳茂波指，商業房地產在過去幾年面對不少挑戰。考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。同時，亦會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。 他預計全年的潛在土地供應可供興建約1.37萬個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。未來5年，政府會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。 他又指，公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地於未來10年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。連同「簡約公屋」，未來5年總體公營房屋供應量將達19萬個，較本屆政府上任時的5年期增加約八成。 私營房屋供應方面，私人住宅單位在未來5年的平均每年落成量估計超過1.7萬個，較過去5年的平均數減少約8%。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來3至4年約為10.7萬個。 財政預算案2025｜預留1.35億元資助購買3000輛電動的士 4.7億資助購買電動巴士 【12:20更新】陳茂波指，本港有超過10萬輛電動車，是5年前的8倍，政府會在年中推出3億元資助計劃，預計可推動業界在二零三零年累計裝置三千個遍布全港的高速充電樁，供額外十六萬輛電動車使用。 另外，在新能源運輸基金預留4.7億元，以資助專營巴士營辦商購買約600輛電動巴士；另亦預留1.35億元，資助的士業界購買3,000輛電動的士。此外，「氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃」已接受申請。 財政預算案2025｜ 增撥1.8億元增設住宅智能廚餘回收設施 【12:15更新】陳茂波表示，要加速綠色發展，科技園公司會把位於九龍塘的創新中心建設為領先的綠色科技樞紐 ─ 「GreenTech Hub」，匯聚超過二百間綠色科企。科技園公司將邀請金融及商業機構、大學、工商業支援機構等成為進駐企業的伙伴，提供人才培訓、測試及應用場景、商業配對等支援。 他又說，為加強源頭減廢，政府將增撥1.8億元，增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施，擴大回收網絡和提升回收量。 至於首座都市固體廢物轉廢為能設施「I·PARK1」預計年內投入運作。此外，政府已就第二座大型設施「I·PARK2」公開招標，預計每日可處理六千公噸都市固體廢物，是邁向「零廢堆填」的重要一步。 財政預算案2025｜「新資本投資者入境計劃」推優化措施 【12:15更新】陳茂波指，「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過880宗申請，預計帶來超過260億元的投資。政府即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。 勞工處今年起將「大灣區青年就業計劃」的參加資格放寬至29歲或以下持副學位或以上學歷的青年，而向企業發放的津貼上限，將上調至每人每月1.2萬元，為期最長18個月。 財政預算案2025｜推廣「留學香港」品牌 博士研究生獎學金名額增至每年400個 【12:10更新】教育產業方面，陳茂波指，政府會推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，以鼓勵更多機構資助院校研究；並會加強在全球推廣「留學香港」品牌，吸引更多優秀境外學生。「香港博士研究生獎學金計劃」名額將增至每年400個。 他表示，政府會繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。 財政預算案2025｜ 中環灣仔北角尖沙咀海濱增輕食攤檔 【12:05更新】陳茂波談到善用海濱資源，政府今年會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，加設輕食飲品攤檔，為遊人帶來更好體驗。 同時政府已邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括興建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會以帶動遊艇旅遊。我們會在年中就土地用途提出建議。 財政預算案2025｜向旅發局撥款12.35億元 落實「無處不旅遊」 【12:00更新】在旅遊產業方面，陳茂波指，旅遊業帶動本港經濟發展及創造就業機會。為落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，來年我會向香港旅遊發展局（旅發局）撥款12.35億元。 政府已預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港。我們會向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。 財政預算案2025｜醫學生培訓學額增至650個 年內完成第三所醫學院建議評核 【11:55更新】在培訓及匯聚醫療專業人才，陳茂波表示，政府近年多次增加醫學生培訓學額，相關學額於2025/26學年將增至650個。公營醫療系統會善用已修訂的法律框架，引入非本地培訓的醫護人員。 同時，「籌備新醫學院工作組」已邀請有意開設第三所醫學院的本地大學提交建議書，並會在年內完成評核及向政府提出建議。我們會預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院。 財政預算案2025｜預留2.15億元發展智慧港口 【11:55更新】陳茂波指，政府會在今年成立香港海運港口發展局，加強相關研究、推廣及人力培訓，促進國際航運中心的可持續發展。 在現代物流發展方面，政府一直致力物色及推出合適的物流用地，首幅在葵青貨櫃碼頭旁的物流用地剛以招標售出。同時，政府已展開在北部都會區物流用地的發展模式研究，建設現代物流圈，預計於今年公布研究結果。 為發展智慧港口，政府已預留2.15億元，構建港口社區系統，加強航運、港口及物流業持份者信息互通。我們年內會向立法會申請撥款。 財政預算案2025｜ 積金局年內就強積金「全自由行」具體方案諮詢公眾 【11:52更新】陳茂波指，積金局年內就強積金「全自由行」具體方案諮詢公眾。 他又指，為擴闊香港的貿易網絡，吸引更多「全球南方」的企業和投資，政府正與馬來西亞和沙特阿拉伯政府積極商討開設經濟貿易辦事處。此外，投資推廣署已在埃及開羅和土耳其伊茲密爾增設顧問辦事處，貿發局亦在柬埔寨增設顧問辦事處。 香港正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，並正與17個國家磋商全面性避免雙重課稅協定。 財政預算案2025｜兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通 【11:50更新】陳茂波指，為推動更多股票以人民幣交易，提升市場流動性，兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備。此外，港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在明年提出立法建議。

財政預算案2025｜港交所年內改善港股手數提建議 【11:45更新】在推動國際金融中心方面，陳茂波指，會繼續改革交易機制。港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。 在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度(即俗稱「手數」制)提出建議。政府已向立法會提交落實無紙證券市場制度的附屬法例。證監會和港交所正與業界密切協作，進行系統升級和技術準備，期望在明年初實施。 另外，為配合最新經濟趨勢和企業需求，政府會審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。 財政預算案2025｜預留37億元加快完成香港園區首期基建 【11:40更新】陳茂波指，河套合作區是大灣區建設的重要合作平台，政府高度重視河套合作區的發展。已預留37億元加快完成香港園區第一期的基建及公用設施。 同時，政府將揀選合適地塊並會於今年徵求私人發展計劃，借助市場力量加快發展。預期香港園區全面發展完成後，對香港經濟的貢獻每年可達520億元，並創造約5.2萬職位。 在鐵路發展方面，他說北環線第一期的古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工。第二期的前期工程亦已展開，配合於2034年完成北環線主線的目標。 另外，政府與深圳當局正攜手推展兩個跨境鐵路項目，預計於年內展開港深西部鐵路(洪水橋至前海)項目的勘查及設計研究，以及北環線支線的詳細規劃及設計。 財政預算案2025｜北都預留約90公頃土地 發展「北都大學教育城」 【11:35更新】陳茂波表示，北部都會區對香港社會和經濟發展至為關鍵，能加速創科產業發展，讓香港更深度參與大灣區建設，同時為市民創造優質的事業發展機會和生活環境。政府將會繼續優先為這項目投入資源。 重點產業包括為配合創科產業發展及推動香港成為國際專上教育樞紐，政府在北部都會區預留約90公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第三所醫學院。 同時，北部都會區既預留用地建設文化及體育設施，亦保存傳統鄉鎮及歷史人文資源。當局會因應區內獨有的特色，發展文體旅產業，包括推動生態旅遊。 財政預算案2025｜逐步擴大低空飛行應用範圍 擬第二季提出修訂《小型無人機令》 【11:30更新】低空經濟方面，陳茂波表示去年底成立的「發展低空經濟工作組」正審議首批監管沙盒試點項目的申請，並即將宣布結果。期望通過試點項目，逐步擴大和豐富低空飛行的應用範圍，為香港經濟開拓新的增長點。 政府正檢討民航法例，以完善配合低空經濟長遠發展的規管制度，在今年第二季向立法會提交修訂《小型無人機令》的建議；亦會研究為各類「先進空中運輸系統」訂立新的專用法例，並積極與內地當局就低空經濟相關議題加強對接。 陳茂波指，港投公司將會舉辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景，進一步提升香港在科技領域的國際影響力。 在智能製造方面，政府亦於去年9月推出「新型工業加速計劃」，為企業提供配對資助，在港建設智能生產設施。計劃已批出首宗申請，總投資金額約6億元，當中政府資助金額約2億元。該項目將建設生命健康科技領域的智能生產設施。 在產業導向應用方面，政府將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並通過100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。政府正邀請相關機構提交意向書，並計劃於年中向立法會申請撥款。 同時，政府正籌備推出1.8億元的「創科加速器先導計劃」。政府會按一比二的配對比例，向每家專業初創企業服務機構提供最高3,000萬元資助，通過其商業網絡及經驗，豐富本港的初創生態圈。 財政預算案2025｜ 預留10億設人工智能研發院 首辦 國際 AI 青年論壇 【11:20更新】陳茂波表示，人工智能(AI)技術的迅速發展正在重塑全球經濟中長期格局，人工智能是加速培育新質生產力的核心，為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，已預留10億元，成立香港人工智能研發院。數字辦會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。 他又指，為匯聚行業頂尖人才，探討人工智能的發展及應用，港投公司將籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，促進人工智能技術的研究和產業化發展，包括開源(Open Source)技術，尤其是RISC-V開源芯片的設計和應用。 財政預算案2025｜ 料2028年將成為最大跨境財富管理中心 【11:18更新】陳茂波表示，香港是亞洲最大的對沖基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。在港的開放式基金型公司，按年倍增至超過470家，在港註冊成立的有限合伙基金更超過1,050個，按年升近四成。預計2028年香港將成為全球最大的跨境財富管理中心。 他又說，引進辦下月將公布新一批重點企業的名單，涉及十多家企業。連同早前引進的重點企業，未來數年它們會在香港合共投資近500億元，創造超過2萬個就業機會。 政府亦致力吸引海內外的企業在香港設立總部或分部，並已向立法會提交條例草案，引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港。 國際調解院總部最快於年底開幕，是首個在香港設立總部的國際政府間組織，亦是世界上首個專門以調解方式處理國際爭端的組織，有助打造香港成為世界調解之都； 啟德體育園將於三日後正式開幕，為不同盛事提供世界一流的場地，帶動香港文體旅產業發展。全國運動會部分賽事亦將在此舉行。 財政預算案2025｜料全年經濟增長2%至3% 【11:08更新】陳茂波指，香港經濟仍面對非常具挑戰性的外圍環境，同時亦有不少正面因素，考慮到各項因素後後，預測香港經濟在今年會繼續溫和增長，預料全年經濟實質增長介乎2%至3%。 物價方面，預期本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力則應大致可控，雖然地緣政治局勢或會帶來風險。政府預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為1.5%和1.8%。 政府預測香港經濟在2026至2029年間，平均每年實質增長2.9%。基本通脹率預計為平均2.5%。 財政預算案2025｜「強化版」財政整合計劃 至2027至2028年度政府經常開支累削7% 【11:00更新】財政司司長陳茂波今早11時在立法會發表新一份《財政預算案》。他指出，過去幾年為應對疫情採取的大規模逆周期措施，雖實現了「撐企業、保就業、穩經濟、紓民困」的目標，但也導致數年財政赤字。去年受內外因素影響，資產市場相關收入遠低於預期，使本年度赤字持續擴大。 他表示，發展需變革，今年度繼續錄得較大赤字，將推行「強化版」財政整合計劃，目標至2027至2028年度累計削減政府經常開支7%，本屆政府任期內逐把經營帳目回復平衡。

財政預算案2025｜陳茂波早上11時發表 料兩元乘車優惠減赤成焦點 財政司司長陳茂波今早11時在立法會發表新一份《財政預算案》，重點包括兩元乘車優惠的檢討及如何應對1,000億元赤字。隨後陳茂波將於下午3時在政府總部舉行記者會，並於晚上7時半出席電視台聯合製作的預算案論壇，回應傳媒提問。 今年《預算案》封面採用湖水藍色，寓意本港未來發展一片藍海，蘊藏無限機遇。陳茂波預告將推出加強版「財政整合」策略，嚴格控制公共開支並適度開源。據悉，長者2元乘車優惠計劃將維持60歲或以上的受惠門檻，但設每月240次的使用上限，10元以上車資改為兩折計算。此外，政府計劃將籃球博彩合法化並開徵相關稅項，同時擬提高俗稱「牛肉乾」的交通違例罰款至少80元。