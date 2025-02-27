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2025-02-27 12:04:43

財政預算案2025｜中小型企業總商會提多項建議　降低中小企損益

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財政預算案2025｜中小型企業總商會提多項建議　降低中小企損益(資料圖片)

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新一份財政預算案昨日(26)公布，當中推行不少惠及本地中小企業的措施，中小型企業總商會代表全港中小企業致謝，並針對有關措施提出建議。

寬免部分流程 設專區及開發工具

針對企業巿場推廣，政府向「BUD專項基金」和「市場推廣基金」大舉注資，合共15億元，配合貿發局將推出的「電子商務快車」，企業將能在線上及線下得到廣泛宣傳，製造更多商機。不過，會方認為「BUD專項基金」等現行政策的申請流程過於繁複，若能為營業額低於1,000萬元的企業寬免部分流程，便可避免企業因而卻步。另外，會方建議在「電子商務快車」計劃中，設立「中小企電商孵化專區」，給予未曾以跨境電商經營的企業首年平台費減免優惠，並聯同電子支付平台一同開發「中小企外匯避險工具」，降低匯率波動導致的損益。

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設立獎勵機制 推退稅計劃

此外，貿發局去年舉辦的首屆「香港好物節」得到空前成功，會方認為今年貿發局續辦展覽將能延續去年成果，並建議參展商設立獎勵機制，若企業的銷售額達標，則可獲跨境物流補貼等獎勵，鼓勵企業在展覽中更積極吸納客源，形成「參展獲客降成本」的良性循環。

過去「中小企融資擔保計劃」的成效顯著，因此會方歡迎政府「還息不還本」安排，亦歡迎銀行界為中小企業預留3,900億元專項額度，給予企業喘息空間，提升市場競爭力。與此同時，會方明白政府上調離境稅至200元是為應對財政赤字而考量，但此舉將加重跨境洽商成本，對中小企業而言可謂百上加斤，亦降低商務旅客來港意欲。因此，會方建議對全年離境逾12次的商務旅客推出「忠誠旅客回贈計劃」，按照出行頻次退還稅款，減輕其財政負擔。

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