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2025-02-28 16:59:10

財政預算案2025｜傳新加坡搶先邀請Lady Gaga　羅淑佩：正接觸不同類型項目盛事

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺出席財政預算案相關措施記者會。(蘇文傑攝)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺出席財政預算案相關措施記者會。(蘇文傑攝)

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啟德體育園開幕典禮明晚(1)在啟德主場館舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(28)於財政預算案相關措施記者會表示，屆時會有簡單隆重的儀式。對於有報道指，新加坡搶先邀請到著名歌手Lady Gaga到當地開演唱會，她說留意到相關報道，實際上很多時都會發生，強調當局爭取不同的活動希望落戶本港，又透露將有一些很久沒有來港的歌手及亞洲區超級巨星來港。

離境稅屬小數目 不會令旅客卻步

財政預算案提出下個財政年度第三季起，將飛機乘客離境稅加至200元。羅淑佩表示，對一般機票來說有關稅額屬相對小數目，會在旅客訂購機票時收取，根據當局觀察外地經驗，她認為不會因此對旅客造成不好感覺或卻步，最重要是做好本港旅遊。她又表示，在深圳居民一簽多行措施重啟及擴大後，已有近80萬名旅客訪港，但因一簽多行關係，來港次數多後每次人均消費或不及以往，需要再觀察。當局來年會向旅發局撥款12.35億元，雖然看似較以往少，但旅發局本身有儲備，加上在政府財政處於具挑戰性時期，認為是合理做法。

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當局來年會向旅發局撥款12.35億元，羅淑佩指雖然看似較以往少，但旅發局本身有儲備。(蘇文傑攝) 丘應樺說，消委會已經成立銀髮經濟諮詢小組，督導推展保障年長消費者權益的工作。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺。(蘇文傑攝) 文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺。(蘇文傑攝)

已成立銀髮經濟諮詢小組

美國宣布將會對從中國進口的商品徵收額外10%關稅。商務及經濟發展局局長丘應樺在記者會上表示，因應美國加徵關稅，當局早前已經表示會向世貿作出申訴，需要時間研究策略，至於美方今次再增加關稅，會否影響香港，需要從整體去看，會因應需要盡快向世貿作出申訴。他又說，消委會已經成立銀髮經濟諮詢小組，督導推展保障年長消費者權益的工作，稍後會陸續推出有關措施。

修例便利貿易文件電子化

另外，當局正分別與馬來西亞及沙特阿拉伯政府商討擴展經貿網絡，在吉隆坡及利雅得開設經濟貿易辦事處，亦正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及及秘魯探討簽訂投資協定，爭取盡早加入區域全面經濟夥伴關係協定。他表示，貿易文件電子化可以減低業界的成本，有助推動國際貿易。至於企業對企業的貿易文件，當局將研究透過修例便利貿易文件電子化，目標在明年將相關法例修訂建議提交立法會。

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