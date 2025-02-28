財政預算案2025｜傳新加坡搶先邀請Lady Gaga　羅淑佩：正接觸不同類型項目盛事

啟德體育園開幕典禮明晚(1日)在啟德主場館舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(28日)於財政預算案相關措施記者會表示，屆時會有簡單隆重的儀式。對於有報道指，新加坡搶先邀請到著名歌手Lady Gaga到當地開演唱會，她說留意到相關報道，實際上很多時都會發生，強調當局爭取不同的活動希望落戶本港，又透露將有一些很久沒有來港的歌手及亞洲區超級巨星來港。

離境稅屬小數目 不會令旅客卻步

財政預算案提出下個財政年度第三季起，將飛機乘客離境稅加至200元。羅淑佩表示，對一般機票來說有關稅額屬相對小數目，會在旅客訂購機票時收取，根據當局觀察外地經驗，她認為不會因此對旅客造成不好感覺或卻步，最重要是做好本港旅遊。她又表示，在深圳居民一簽多行措施重啟及擴大後，已有近80萬名旅客訪港，但因一簽多行關係，來港次數多後每次人均消費或不及以往，需要再觀察。當局來年會向旅發局撥款12.35億元，雖然看似較以往少，但旅發局本身有儲備，加上在政府財政處於具挑戰性時期，認為是合理做法。