財政預算案2025｜傳新加坡搶先邀請Lady Gaga　羅淑佩：正接觸不同類型項目盛事

啟德體育園開幕典禮明晚(1日)在啟德主場館舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(28日)於財政預算案相關措施記者會表示，屆時會有簡單隆重的儀式。對於有報道指，新加坡搶先邀請到著名歌手Lady Gaga到當地開演唱會，她說留意到相關報道，實際上很多時都會發生，強調當局爭取不同的活動希望落戶本港，又透露將有一些很久沒有來港的歌手及亞洲區超級巨星來港。
離境稅屬小數目 不會令旅客卻步
財政預算案提出下個財政年度第三季起，將飛機乘客離境稅加至200元。羅淑佩表示，對一般機票來說有關稅額屬相對小數目，會在旅客訂購機票時收取，根據當局觀察外地經驗，她認為不會因此對旅客造成不好感覺或卻步，最重要是做好本港旅遊。她又表示，在深圳居民一簽多行措施重啟及擴大後，已有近80萬名旅客訪港，但因一簽多行關係，來港次數多後每次人均消費或不及以往，需要再觀察。當局來年會向旅發局撥款12.35億元，雖然看似較以往少，但旅發局本身有儲備，加上在政府財政處於具挑戰性時期，認為是合理做法。
已成立銀髮經濟諮詢小組
美國宣布將會對從中國進口的商品徵收額外10%關稅。商務及經濟發展局局長丘應樺在記者會上表示，因應美國加徵關稅，當局早前已經表示會向世貿作出申訴，需要時間研究策略，至於美方今次再增加關稅，會否影響香港，需要從整體去看，會因應需要盡快向世貿作出申訴。他又說，消委會已經成立銀髮經濟諮詢小組，督導推展保障年長消費者權益的工作，稍後會陸續推出有關措施。
修例便利貿易文件電子化
另外，當局正分別與馬來西亞及沙特阿拉伯政府商討擴展經貿網絡，在吉隆坡及利雅得開設經濟貿易辦事處，亦正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及及秘魯探討簽訂投資協定，爭取盡早加入區域全面經濟夥伴關係協定。他表示，貿易文件電子化可以減低業界的成本，有助推動國際貿易。至於企業對企業的貿易文件，當局將研究透過修例便利貿易文件電子化，目標在明年將相關法例修訂建議提交立法會。