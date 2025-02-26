政府消息人士指，在決定調整二元乘車優惠方案時，出於維持鼓勵長者及合資格殘疾人士出行原意，同時平衡財政持續性的考慮，包括訂立每月上限240程優惠車程。他解釋，在政府預算的情景中，假設長者需轉車到子女家中幫忙湊孫，以一日來回兩次作估計，每日搭8程車也足以應付，加上限制以月計，即使有長者一日內乘車超出8程，也可以拉上補下。此外，在新的「兩蚊兩折」安排下，長者乘搭成人票價10元或以下路線，可維持繳付兩元車費2元，車資高於10元路線就需要繳付成人票價全額車費的兩折票價，舉例稱成人車費20元的交通行程，長者需要繳付4元車費。

預計全年最少慳6.8億

政府消息人士指，「兩蚊兩折」方案主要為處理「長車短搭」問題，希望能鼓勵受惠者選擇適合出行目的之路線。現時，成人票價10元或以下路線佔公共交通路線接近六成，以10元作為調整準則是希望減輕政策調整對受惠者的影響。另一方面，他表示將優惠車程設限並不是希望長者要擔心、「左計右計」自己的乘車次數，而以目前數據來看，每日8程車符合一般長者出行需要，促請長者不要緊張。

方案實施後，預計首個完整的財政年度，即2027至28年度可節省開支約6.8億元，加上屆時「長車短搭」行為模式或會出現轉變，或能節省更多開支。消息指，暫時預計最遲明年9月可實施「兩蚊兩折」調整，至於「優惠車程設限」則有可能需要較長時間提升系統，望能加入讓長者清晰檢查剩餘優惠次數之功能，政府將盡快與八達通公司商討並給出確切時間表。另一方面，運輸及物流局與運輸署亦將配合「兩蚊兩折」優惠方案，聯絡專營巴士公司商討擴大實施巴士分段收費之路線。