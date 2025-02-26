財政預算案2025｜八大削資28億元兼「回水」40億予政府　中小學幼稚園學生津貼減

財政司司長陳茂波今日(26日)發表新一份《財政預算案》，提出「強化版」的財政整合計劃，當中有多項為與教育相關的財政措施。政府消息人士指，為進一步優化及整合教育資源的運用，將於2025至2026學年起，取消為中學、小學和幼稚園提供的2,500元學生津貼，並於未來三個學年每年削減2%大學撥款。
據了解，教資會資助大學將會從「一般及發展儲備基金」結餘一次過歸還40億元予政府；而八間資助大學將會一致在下一個3年期撥款以累進形式計算，每年削減2%，即最後一年撥款較第一年減6%，而整體撥款平均減幅4%。另外，當局向職業訓練局所提供的撥款，亦會在未來三年每年減少2%。按既定機制計算，本來2025至2028三年期的經常撥款需求為709億元，調整後則為681億元，即共削減約28億元，平均減幅約4%；再配合2025至28三年期調整學費水平所節省的12億元，預計可為公共財政帶來合共達80億元的效益。
各大學現時合計共有111億元基金儲備，40億元相當於該儲備基金逾三分之一。被問及會否擔心大學為增加收入而增加非本地學生之學費，政府消息則透露，非本地學生學費須保持於國際具競爭性水平，因此不擔心大學會增加本地學生之學費；而教資會較早前與八大校長會面時已有提及對撥款的調整安排，八大校長均表示理解做法，相信大學可以承受減幅。
另一方面，政府消息指，為配合當局「精準扶貧」策略，於2019至20學年開始，並在2020至21學年起恆常化向所有中學日校、小學和特殊需要學校及幼稚園學生所提供、不設資產審查的2,500元學生津貼，將於2025至26學年起取消，預計每年可節省約20億元開支。有經濟需要的學生可繼續透過政府各須經入息或資產審查的資助計劃中獲得適切協助。