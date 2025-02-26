財政預算案2025｜八大削資28億元兼「回水」40億予政府　中小學幼稚園學生津貼減

財政司司長陳茂波今日(26日)發表新一份《財政預算案》，提出「強化版」的財政整合計劃，當中有多項為與教育相關的財政措施。政府消息人士指，為進一步優化及整合教育資源的運用，將於2025至2026學年起，取消為中學、小學和幼稚園提供的2,500元學生津貼，並於未來三個學年每年削減2%大學撥款。

據了解，教資會資助大學將會從「一般及發展儲備基金」結餘一次過歸還40億元予政府；而八間資助大學將會一致在下一個3年期撥款以累進形式計算，每年削減2%，即最後一年撥款較第一年減6%，而整體撥款平均減幅4%。另外，當局向職業訓練局所提供的撥款，亦會在未來三年每年減少2%。按既定機制計算，本來2025至2028三年期的經常撥款需求為709億元，調整後則為681億元，即共削減約28億元，平均減幅約4%；再配合2025至28三年期調整學費水平所節省的12億元，預計可為公共財政帶來合共達80億元的效益。