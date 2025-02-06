財政預算案2025｜吳傑莊倡為健全人士設領取綜援期限　減輕社會負擔

政府面臨重大財赤，將於本月26日公布財政預算案。立法會議員吳傑莊提議為健全人士設定領取綜援的期限或逐年累減的機制，以推動受助者積極投入勞動市場，減輕社會負擔。

立法會議員C15+聯盟今日會見財政司司長陳茂波遞交建議書，議員吳傑莊提到社會一直有意見認為，綜援變相「養懶人」，他促請考慮為健全人士設定領取綜援的期限或逐年累減的機制，推動他們就業。雖然政府需節流，議員林素蔚指接觸到的民意都要求保留長者2元乘車優惠，要求政府公開樂悠卡收集的數據，清楚交代為何要調整計劃，她認為不應向長者「開刀」。社會有意見要求公務員減薪，立法會議員林筱魯認為無助增加消費及投資信心，反而可思考凍結公務員編制及薪酬，希望在3年內達致財政平衡後撤銷安排。