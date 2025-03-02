財政預算案2025｜唐英年：預測3年扭轉財赤屬現實估算　發債當收入為「假盈餘」

財政司司長陳茂波在《財政預算案》預計，本港在2028至29財政年度有望恢復盈餘。曾任財政司司長的全國政協常委唐英年認為，預測3年扭轉財赤是現實的估算，又指新一份《財政預算案》以穩健為主，再謀發展和投資未來，是可取做法，從此3方面覺得這份財政預算可取。

相信陳茂波按照量入為出原則辦事 唐英年指，政府當然可以用更短時間扭轉財赤，但時間愈快痛楚愈大。對於有指政府透過發債掩飾財赤，本身是西九管理局董事局主席的他重申發債並不是錯，當企業資金流有問題時發債是一般正常做法，舉例稱當西九文化區資金流有缺口時，都會透過借貸這項正常做法解決，不代表不負責任，而是在「投資未來」。他相信陳茂波有能力按照《基本法》量入為出、收支平衡的原則辦事，又相信當局決定公務員凍薪時經過考慮。

《財政預算案》同時提出研究開徵私家車陸路離境稅，有意見質疑影響兩地融合。唐英年稱，如要更好融入國家發展大局，推動人動盡量暢通會更方便，認為當局有關措施只是從稅收角度出發，不是有其他思想，相信政府會聆聽市民和立法會聲音。全國政協十四屆三次會議即將召開，唐英年指將在兩會期間提交一系列提案，包括建議進一步擴大內地區民赴港「一簽多行」安排，以及推動「金融自由行」等。