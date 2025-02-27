財政預算案2025｜市民倡長者乘車劃一加至3元　陳茂波：開徵陸路離境稅影響大

二元乘車優惠現時不限次數的劃一2元優惠額，《財政預算案》提出加入每月240次上限，以及10元以上車資優惠額改為該車程正價的兩折，10元或以下就維持2元。財政司司長陳茂波出席電台聯播節目《財政司司長熱線》時，相信每月次數已足夠長者使用，兼可間接處理「長車短搭」問題，又說運輸署並正與巴士公司研究引入分段收費，惟要評估在繁忙與非繁忙時段帶來的交通影響。

聽眾梁先生關注，政府為何決定把二元乘車優惠訂立240程的上限，而非直接將優惠額從2元增至3元或4元，另一聽眾王先生更建議可劃一優惠額為兩折，吸引乘客選擇較便宜的交通工具，「好多老人家實在係想慳錢，估佢哋都會搭啲平車」，形容政府「除笨有精」之餘市民亦能有真正選擇權。陳茂波回應稱，2元優惠額獲得社會廣泛認同、非常深入民心，亦有助鼓勵長者外出走動，因此決定維持金額，又稱加入240程限制已可控制計劃下未來的開支增長幅度，又解釋10元或以下車程維持劃一2元優惠額簡單易明。

現年63歲的聽眾林先生認為，在2元乘車優惠下「65歲以上真係唔應搞佢」，而調整優惠方案的同時，表現好的凍薪公務員就仍有增薪點，「咁點解我要付出多啲，但係公務員唔係共渡時艱？你哋止蝕，我哋要蝕。」陳茂波指，每日出行8次對長者已經足夠，又稱考慮多項因素後認為公務員凍薪合適，而透過增薪點加薪的公務員仍須考慮工作表現。

聽眾倡每人收15元陸路離境稅

聽眾王先生關注如果增加機場離境稅的目的為增加收入，何不開徵陸路離境稅針對北上消費港人。聽眾林先生就建議，如果向每人收取15元陸路離境稅，相信已能增加一定收入。陳茂波指，開源措施需要遵循多項原則，包括用者自付和收窄對一般市民影響，若開徵陸路離境稅影響範圍較大，提到本港有多個陸路管制站，市民可以搭不同交通工具往內地，亦涵蓋每日要跨境上班、上學的人，指出目前以盡量減少影響一般市民作為考慮因素。他又說，向搭飛機外遊的市民多收數十元，相對整個機票價格「可能仲係相對可以負擔到」，強調現時已經有一個盡量「小打擾」市民的財政整合計劃，有助兩年內使經營帳目恢復平衡。陳茂波被主持人問到會否感到「人人負少少責任但你激嬲晒所有人」，他僅以「哈哈哈」回應。