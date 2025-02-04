財政預算案2025｜指政府應明白「再苦不能苦婦孺老弱」　楊永杰倡保留2元乘車優惠

長者2元乘車優惠的財政負擔愈來愈大，不過東九龍居民委員會指政府應明白「再窮不能窮教育，再苦不能苦婦孺老弱」的道理。九龍中立法會議員楊永杰促請政府保留優惠，但巴士公司應承擔企業社會責任，進一步推行分段收費。
東九龍居民委員會今日在政府總部外請願，遞交財政預算案建議書。楊永杰指很多長者向他表達希望政府保留優惠，對他們而言很重要，會增加外出。楊永杰提醒政府不能只看2元乘車優惠的財政負擔，需看鼓勵長者外出促進身心健康，可連帶減輕醫療負擔。他提議巴士公司分擔財政負擔，例如可推出分段優惠，上車及下車都拍卡，減少政府額外的支出。
面對財赤困境，黃大仙區議員楊諾軒建議政府以身作則，與民同舟共濟，包括暫時凍結公務員加薪。長遠而言，他建議政府逐步檢討架構，同時積極應用科技提升行政工作效率，精簡冗餘職位，以應對財赤現狀和社會需求。社福、教育和醫療佔政府經常開支最大部分，但涉及民生福祉，他建議政府審慎應對三項支出的增長。黃大仙區議員陳英則指不能節省未來的基建開支，不能拖慢北部都會區發展。他建議增售基礎建設債券計劃下的零售部分至400億元，舒緩政府財政壓力，同時向市民提供投資機會。
推動「吉祥物經濟」
旅遊業一直是香港重要支柱產業之一，黃大仙區議員雷啟蓮建議特區政府以地區角度出發，打造18 區地區旅遊「IP」（知識產權），建設地區吉祥物形象，推動「吉祥物經濟」。其次，香港民間蘊含很多歷史舊物，她建議香港應該設立一個屬於香港、屬於大家、屬於世界各地遊客的懷舊物品展覽館，免費開放參觀。她提及面臨重建的彩虹邨，當中有很多舊物極具收藏價值，希望能更有系統地收集物件，在重建的新彩虹邨設立展館，貫徹落實香港「無處不旅遊」的重要理念。