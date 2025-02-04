財政預算案2025｜指政府應明白「再苦不能苦婦孺老弱」　楊永杰倡保留2元乘車優惠

長者2元乘車優惠的財政負擔愈來愈大，不過東九龍居民委員會指政府應明白「再窮不能窮教育，再苦不能苦婦孺老弱」的道理。九龍中立法會議員楊永杰促請政府保留優惠，但巴士公司應承擔企業社會責任，進一步推行分段收費。

東九龍居民委員會今日在政府總部外請願，遞交財政預算案建議書。楊永杰指很多長者向他表達希望政府保留優惠，對他們而言很重要，會增加外出。楊永杰提醒政府不能只看2元乘車優惠的財政負擔，需看鼓勵長者外出促進身心健康，可連帶減輕醫療負擔。他提議巴士公司分擔財政負擔，例如可推出分段優惠，上車及下車都拍卡，減少政府額外的支出。