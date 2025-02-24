財政預算案2025｜據報籃球博彩或「開綠燈」 每年帶來15億元稅收

報道提及，政府內部展開深入研究後，財政司司長陳茂波於周三發表的最新一份財政預算案，極有可能會公布放寬籃球博彩，並交代有關方案詳情。報道又指，相關法案一旦獲通過，馬會也需三數年時間準備新籃球博彩電腦投注系統，如當年「足智彩」用了兩年半至三年準備才推出。政府回應傳媒查詢時表示，對於籃球博彩的建議，政府在諮詢過程中已收到來自社會各界的不同意見，但不會對個別建議作出評論。

據估算，每年非法投注於籃球賽事的注碼有可能高達400至500億元，馬會評估如推行籃球博彩，可能搶到四成注碼，約160億元，為政府收來15億元稅收。

陳茂波近月表明反對

惟財政司司長陳茂波和負責審批博彩的民政及青年事務局局長麥美娟，一直對開辦籃球投注有保留。陳茂波去年3月在論壇上被問到有政黨倡議增加博彩項目，例如開設籃球博彩以增加稅收時，曾表示此並非正確的方向，對加開項目抱有保留，並解釋若籃球賭博合法化將影響年輕人，亦向社會發放錯誤的信息，誤以為政府目前資金不足，便不介意市民參與賭博。一個月後，陳茂波再在另一個講座上，再明言無意開徵籃球博彩稅，免因為增加收入鼓勵賭風。惟政府千億財赤下，政圈連月拋出不同方案，包括有不同政黨及議員分別向陳茂波提交建議，提倡開放合法籃球博彩活動，引導賭博資金回流合法市場，以增加庫房收入。