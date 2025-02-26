財政預算案2025｜擬撥4600萬吸郵輪到港　消息：夏天淡季推停泊費65折

發展多樣的香港旅遊體驗仍是當局一大目標。新一份《財政預算案》提到，預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港，透過向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。政府消息指有當局會分別以補貼和減免停泊費來協助本港郵輪業。
政府消息人士指，去年有150航次停泊啟德郵輪碼頭，其中以啟德郵輪碼頭為長期母港營運的星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」，佔約63航次；並預計今年可增加至153航次。他又透露，政府已預留4,600萬元，在2027至28年及2028至29年度用作加強對郵輪業的支援，包括向郵輪公司提供現金補貼，惟金額計算方法須視乎個別情況。此外，政府將於本財政年度起計3年，在6至8月淡季期間向停靠啟德郵輪碼頭的郵輪提供扣減35%停泊費優惠，以吸引來郵輪夏天淡季來港。
成功盛事恆常化
除了發展郵輪業，當局亦銳意把過往成功盛事成恆常年度活動，吸引高消費客群，其中政府正與連續兩年在港舉辦的LIV Golf探討長遠合作，會盡快公布結果。政府消息指，去年舉辦的LIV Golf吸引4萬人參與，據大會數字，該批客人人均消費達2,300元美金；因此正積極探討長遠合作，盼每年3月可以吸引這批高消費客群來港。
另外，首屆「香港演藝博覽」於去年十月舉行，吸引來至六十多個國家和地區藝術領袖及從業員表演，並接觸潛在表演節目買家。政府消息人士稱，首屆活動有成功配對藝團和賣家，如東歐買家在活動後，打算購入一個中樂團的表演節目，而第一屆藝博覽促成的配對至今仍需消化，因此第二屆藝博覽會於明年舉辦，消息續指，如活動反應熱烈，或把香港演藝博覽變成中長期活動。