熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-26 16:19:24

財政預算案2025｜擬撥4600萬吸郵輪到港　消息：夏天淡季推停泊費65折

分享：
消息指，政府已預留4,600萬元吸引郵輪來港停泊。(林俊源攝)

消息指，政府已預留4,600萬元吸引郵輪來港停泊。(林俊源攝)

adblk5

發展多樣的香港旅遊體驗仍是當局一大目標。新一份《財政預算案》提到，預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港，透過向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。政府消息指有當局會分別以補貼和減免停泊費來協助本港郵輪業。

政府消息人士指，去年有150航次停泊啟德郵輪碼頭，其中以啟德郵輪碼頭為長期母港營運的星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」，佔約63航次；並預計今年可增加至153航次。他又透露，政府已預留4,600萬元，在2027至28年及2028至29年度用作加強對郵輪業的支援，包括向郵輪公司提供現金補貼，惟金額計算方法須視乎個別情況。此外，政府將於本財政年度起計3年，在6至8月淡季期間向停靠啟德郵輪碼頭的郵輪提供扣減35%停泊費優惠，以吸引來郵輪夏天淡季來港。

adblk6
財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會透過發行政府債券融資，靈活運用資金，投資未來，為社會帶來更大回報及效益。政府發債所得資金將用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜會調整「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」兩項交通資助計劃。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook)

成功盛事恆常化

除了發展郵輪業，當局亦銳意把過往成功盛事成恆常年度活動，吸引高消費客群，其中政府正與連續兩年在港舉辦的LIV Golf探討長遠合作，會盡快公布結果。政府消息指，去年舉辦的LIV Golf吸引4萬人參與，據大會數字，該批客人人均消費達2,300元美金；因此正積極探討長遠合作，盼每年3月可以吸引這批高消費客群來港。

另外，首屆「香港演藝博覽」於去年十月舉行，吸引來至六十多個國家和地區藝術領袖及從業員表演，並接觸潛在表演節目買家。政府消息人士稱，首屆活動有成功配對藝團和賣家，如東歐買家在活動後，打算購入一個中樂團的表演節目，而第一屆藝博覽促成的配對至今仍需消化，因此第二屆藝博覽會於明年舉辦，消息續指，如活動反應熱烈，或把香港演藝博覽變成中長期活動。

【限時激減】800 amFUN 2盒！1200 amFUN 4盒！

新谷酵素益腸活酵素限時激減