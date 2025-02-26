財政預算案2025｜擬撥4600萬吸郵輪到港　消息：夏天淡季推停泊費65折

發展多樣的香港旅遊體驗仍是當局一大目標。新一份《財政預算案》提到，預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港，透過向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。政府消息指有當局會分別以補貼和減免停泊費來協助本港郵輪業。

政府消息人士指，去年有150航次停泊啟德郵輪碼頭，其中以啟德郵輪碼頭為長期母港營運的星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」，佔約63航次；並預計今年可增加至153航次。他又透露，政府已預留4,600萬元，在2027至28年及2028至29年度用作加強對郵輪業的支援，包括向郵輪公司提供現金補貼，惟金額計算方法須視乎個別情況。此外，政府將於本財政年度起計3年，在6至8月淡季期間向停靠啟德郵輪碼頭的郵輪提供扣減35%停泊費優惠，以吸引來郵輪夏天淡季來港。