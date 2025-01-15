財政預算案2025｜新民黨倡公務員凍薪　及至少半年暫停為空缺招聘

政府面對近千億元財赤，下月將公布財政預算案。新民黨建議公務員凍薪，及在至少半年暫停招聘公務員填補空缺。
凍結公務員薪酬
新民黨今日向財政司司長陳茂波提交建議後見記者，新民黨主席葉劉淑儀認為公務員應凍薪，直至特區政府財政狀況有所改善。她又建議全面檢討公務員薪酬調整機制，引入與表現掛鉤的安排，鼓勵公務員積極作為。葉劉建議各政府部門在至少半年，暫停為空缺進行招聘，應靈活調配目前人手。新民黨亦提議政府每年削減5%經常開支，騰出資源投放於經濟及民生等必須範疇。
增加違反交通條例罰款
政府增加收入方面，新民黨副主席黎棟國指出政府多年來無調整違例駕駛的相關罰則，罰款遠較其他國家及地區為低，例如在香港超速駕駛罰款320至1,000元，澳洲新南威爾斯州則罰款145至4,643澳元(約698至22,363 港元)。黎棟國指出駕駛者違反交通條例的後果可大可小，建議增加罰款加強阻嚇力，亦為政府增加收入。
政府表明會檢討2元乘車優惠計劃，葉劉指出同時還有公共交通費用補貼計劃，她反問「有冇需要兩個計劃並行？」交由財政司決定如何理順計劃。
檢視差餉結構
為縮窄財赤缺口，新民黨建議檢視目前的差餉制度，在能者多付原則外，考慮以共同承擔方針，檢視調整差餉的可行性。葉劉解釋交差餉的都是業主，並非基層，不是社會上最貧乏的人士，應對香港的稅收有貢獻。她指出新民黨無建議加稅幅度，財政司可考慮「集腋成裘，每人加啲就有幫助」。
探討開展「IPO通」
刺激股市方面，新民黨建議特區政府向中央政府爭取以先行先試形式在香港實行「IPO通」，研究容許兩地投資者有限度買賣兩地首次公開招股（IPO）的股份。「IPO通」應設較低額度及加入一定限制，以管控相關風險，例如只開放集資10億港元或以上的首次公開招股，並設立內地認購比例限額，例如發行量的20%。
研究設立「地產通」
香港樓市疲弱，新民黨建議特區政府與中央政府商討，在設有一定額度及封閉管道下以「地產通」形式，方便內地投資者及企業在香港購置物業。