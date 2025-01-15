財政預算案2025｜新民黨倡公務員凍薪　及至少半年暫停為空缺招聘

政府面對近千億元財赤，下月將公布財政預算案。新民黨建議公務員凍薪，及在至少半年暫停招聘公務員填補空缺。

凍結公務員薪酬

新民黨今日向財政司司長陳茂波提交建議後見記者，新民黨主席葉劉淑儀認為公務員應凍薪，直至特區政府財政狀況有所改善。她又建議全面檢討公務員薪酬調整機制，引入與表現掛鉤的安排，鼓勵公務員積極作為。葉劉建議各政府部門在至少半年，暫停為空缺進行招聘，應靈活調配目前人手。新民黨亦提議政府每年削減5%經常開支，騰出資源投放於經濟及民生等必須範疇。

增加違反交通條例罰款

政府增加收入方面，新民黨副主席黎棟國指出政府多年來無調整違例駕駛的相關罰則，罰款遠較其他國家及地區為低，例如在香港超速駕駛罰款320至1,000元，澳洲新南威爾斯州則罰款145至4,643澳元(約698至22,363 港元)。黎棟國指出駕駛者違反交通條例的後果可大可小，建議增加罰款加強阻嚇力，亦為政府增加收入。