熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-26 14:33:46

財政預算案2025｜李家超：控制開支同時顧及競爭力　對香港前景充滿信心

分享：
李家超認為財政預算案控制開支的同時，亦顧及競爭力，對香港前景充滿信心

李家超認為財政預算案控制開支的同時，亦顧及競爭力，對香港前景充滿信心

adblk5

政府今日發表本屆任內第三份財政預算案，行政長官李家超認為當中提出一系列實際和有效措施，鞏固政府的財政實力，並為香港的經濟發展塑造新動能和新優勢。

李家超發表聲明，指財政預算案與施政報告的方向一致，包括培育新質生產力，以加強發展創新科技、人工智能；加速發展北部都會區和河套深港科技創新合作區香港園區，充分發揮「三中心、一高地」戰略定位，進一步培育和引進人才，提升優勢產業，推動香港經濟提速發展。他認為財政預算案在改善公共財政方面提出務實措施，以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，穩步回復收支平衡，同時顧及社會實際情況和香港的競爭力；與此同時，善用市場力量，以創新多元的發展模式推展基建工程，以及發行政府債券為相關工程融資。

adblk6
財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜會調整「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」兩項交通資助計劃。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會透過發行政府債券融資，靈活運用資金，投資未來，為社會帶來更大回報及效益。政府發債所得資金將用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook)

在複雜多變的外圍環境下，李家超深信香港一定能夠把握各項機遇，繼續發揮好「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，進一步推進內聯外通，積極融入國家發展策略，主動對接國家發展戰略，推動經濟更快發展，改善民生。李家超強調對香港的發展和前景充滿信心，呼籲社會各界支持這份預算案。政務司司長陳國基同樣認為今次預算案在面對財赤下善用財政資源，嚴格控制開支增長，強調「用者自付、能者多付」的原則，減低對一般市民的影響，同時確保不削弱香港的競爭力。當中亦有很多措施惠及市民，他希望立法會盡快審議並通過本份預算案。

葉劉支持凍薪

行政會議召集人葉劉淑儀形容今次的預算案十分務實，包括嚴格控制政府開支，而在加速推動高質量發展的同時，亦能改善民生。葉劉認為今次是適度調整長者二元乘車優惠，確保計劃的可持續性，亦減低對受惠人的影響。而今次官員、公務員連同行會成員等均需凍薪，葉劉表示全體行會非官守成員都支持措施，認為凍薪是最好的選擇。

【限時激減】800 amFUN 2盒！1200 amFUN 4盒！

新谷酵素益腸活酵素限時激減