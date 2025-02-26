財政預算案2025｜李家超：控制開支同時顧及競爭力　對香港前景充滿信心

政府今日發表本屆任內第三份財政預算案，行政長官李家超認為當中提出一系列實際和有效措施，鞏固政府的財政實力，並為香港的經濟發展塑造新動能和新優勢。 李家超發表聲明，指財政預算案與施政報告的方向一致，包括培育新質生產力，以加強發展創新科技、人工智能；加速發展北部都會區和河套深港科技創新合作區香港園區，充分發揮「三中心、一高地」戰略定位，進一步培育和引進人才，提升優勢產業，推動香港經濟提速發展。他認為財政預算案在改善公共財政方面提出務實措施，以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，穩步回復收支平衡，同時顧及社會實際情況和香港的競爭力；與此同時，善用市場力量，以創新多元的發展模式推展基建工程，以及發行政府債券為相關工程融資。

在複雜多變的外圍環境下，李家超深信香港一定能夠把握各項機遇，繼續發揮好「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，進一步推進內聯外通，積極融入國家發展策略，主動對接國家發展戰略，推動經濟更快發展，改善民生。李家超強調對香港的發展和前景充滿信心，呼籲社會各界支持這份預算案。政務司司長陳國基同樣認為今次預算案在面對財赤下善用財政資源，嚴格控制開支增長，強調「用者自付、能者多付」的原則，減低對一般市民的影響，同時確保不削弱香港的競爭力。當中亦有很多措施惠及市民，他希望立法會盡快審議並通過本份預算案。

葉劉支持凍薪 行政會議召集人葉劉淑儀形容今次的預算案十分務實，包括嚴格控制政府開支，而在加速推動高質量發展的同時，亦能改善民生。葉劉認為今次是適度調整長者二元乘車優惠，確保計劃的可持續性，亦減低對受惠人的影響。而今次官員、公務員連同行會成員等均需凍薪，葉劉表示全體行會非官守成員都支持措施，認為凍薪是最好的選擇。