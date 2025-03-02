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2025-03-02 11:43:51

財政預算案2025｜楊何蓓茵：公務員現無裁員計劃 透過自然流失減編制

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公務員事務局局長楊何蓓茵。(資料圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵。(資料圖片)

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今年《財政預算案》提出本屆政府任期內削減一萬個公務員職位，以及全體公務員將凍薪。公務員事務局局長楊何蓓茵今早(2日)出席電台節目時表示，大部分公務員對凍薪表示理解和預料之中，亦稱有工會指不會影響士氣。她續指，「削減2%(職位)是最低要求」，部門若有空間可以削減更多，但強調推出離職財政計劃負擔重，會透過自然流失減少編制，不會有裁員計劃。

預算案中提出，公務員編制在2026/27及2027/28八年度每年分別減2%，本屆政府任期內將削減約1萬個職位。楊何蓓茵在商台節目上表示，空缺和減少人手是兩回事，有些職位是不能不填補，如某個消防隊長、官校教師的空缺等，「我們不能沒有了教師，沒有了音樂教師、數學教師，不可以的，這樣是一定要填補」；全部職位，包括有人填補、已經在職或是空缺的，都應該檢視，如果有些檢視後，發現經過重組合工作後可不要，就可以刪減不請人。

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楊何蓓茵又提到，20年前曾推出自願離職計劃，當時約1.5萬人離職，並耗用了40億元；擔心如今如再推出，預料負擔亦很重，故現時無計劃推行裁員，某些職位空缺可以檢討工作安排、調職、退休自然流失等方式，達至減省人手。至於部門內部如何削減編制，則交由每個政策局自行決定。

打字員只剩百多人

坊間對政府編制內的「打字員」有不少討論，楊何蓓茵回應指，政府在三十多年前約有三千多位打字員，但早在九十年代已停止招聘；現時部分已退休，餘下大部分已透過培訓轉任文書助理等，打字員只剩百多人，會做文字處理、輸入機密資料等工作：「一早已經唔係用緊打字機喺度打，轉晒文書軟件！」她強調，部份資料輸入工作涉機密或敏感個人資料，必須由公務員做，不可以外判，打字員此時就派上用場。

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回應增薪點加薪

對於有聲音質疑公務員凍薪後仍可透過增薪點加薪。楊何蓓茵指，並非所有公務員都有增薪點，現時約四成公務員沒有增薪點，「增薪點亦不是自動加薪」，其作用是激勵工作表現。她又指，首長級人員每兩年才有一個增薪點，部份職級在任期內也只有5個增薪點。她指增薪點是與工作評核掛勾，經上司撰寫報告，工作表現及品行好，才能得到增薪點。

港研人工智能大模型

另外，政府部門需要運用本港研發的人工智能大模型「HKGAI」協助日常工作 ，楊何蓓茵期望可以縮短工作完成的時限，未來也會加強對部門管理層運用AI的培訓，推動部門善用科技。

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