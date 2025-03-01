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2025-03-01 17:10:00

財政預算案2025｜楊何蓓茵：凍薪規模前所未有　顯示共同承擔

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楊何蓓茵指凍薪規模前所未有，顯示共同承擔

楊何蓓茵指凍薪規模前所未有，顯示共同承擔

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公務員事務局局長楊何蓓茵在社交網頁表示，預算案明確指出香港經濟高質量發展之路，有不少措施與公務員、公共財政有關，公務員事務局昨日下午在政府總部舉行簡介會。

凍薪規模前所未見

楊何蓓茵表示，政府提出在2025至26年度，所有行政、立法、司法機關及區議員全體人員一致凍薪，包括全體公務員。她指出，今次凍薪規模前所未見，顯示大家的團結、決心和共同承擔，以應對當前公共財政的壓力。因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026至27、2027至28年度每年分別減2%，預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減1萬個職位。

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她指出，嚴控公共開支是必須做的工作，各部門和各級公務員必須積極支持和配合，目標是以更具成本效益的方式，為市民提供優質的公共服務。各部門對於效益為本、應使則使等概念並不陌生，在過去努力的基礎上，現時是部門更深層次檢討工作流程和方法，更大刀闊斧應用科技在工作上的機會；局內同事亦應有破局思維，以開放的態度，敢於探索新做法，敢於向上級進言，以應對新時代的各項挑戰。

楊何蓓茵說，各界對公務員團隊的期望和要求不斷提高，正如行政長官的「沒有最好，只有更好」施政理念，並指示要有改革意識，要敢於破局，公務員同事有必要解放思想，時時刻刻留意有否提升工作成效和效率的空間，積極為市民做實事。

原文刊登於 香港電台

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