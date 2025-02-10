財政預算案2025｜民調指42%市民贊成公務員凍薪 35%支持減薪

財政預算案2025將於2月26日公布，對於社會有聲音認為面對財赤情況政府要節流，提出公務員減薪或凍薪，與市民共度時艱。有最新民意調查結果顯示，77%受訪者贊成公務員凍薪或減薪，當中有42%表示「贊成凍薪」，有35%「贊成減薪」，表示「兩者都不贊成」的則有14%。至於減少公務員編制，有59%受訪者表示贊成，不贊成者的則有16%，亦有70%受訪者贊成政府減少開支，表示「不贊成」的佔12%。

香港研究協會在1月21日至2月3日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,033名18歲或以上市民，以了解市民對本年度預算案的期望。除訪問對公務員薪酬調整意向，對於預算案應加大哪項政策範疇的開支方面，比例最高的是經濟佔19%，其後依次為佔18%的支援弱勢社群、紓困措施佔17%、醫療保健佔14%及房屋則佔10%等，反映較多市民認為現時最應優先發展經濟。