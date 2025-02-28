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2025-02-28 16:35:38

財政預算案2025｜消息指馬會2026至27年度落實籃球博彩 只限海外賽事預料至第三年才能「回本」

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當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell、左）效力的騎士，在今季NBA常規賽以48勝10負列全聯盟第一。

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財政預算案指政府會積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。消息預計馬會在2026至27年度能落實籃球博彩，但開初幾年都要「蝕本」，至到第3年預計每年稅收約15億元。

當局擬簡單修訂現行賭博條例和博彩稅條例

據了解政府當局與馬會今早舉行了首次預備會議，當局擬簡單修訂現行的賭博條例和博彩稅條例，由於足球博彩自2003年推行以來一直沿用相同的條文，代表社會普遍接受形式，毋須作任何重大變化。今次加入籃球博彩規管條文時，預料主要參考足球博彩條文，將「足球」二字改成「籃球」，包括同樣在派彩後徵收50%收入為博彩稅。由於預計無重大改變，希望加快立法進度，期望爭取今個立法年度、最遲今年9月通過修例草案，形容「要盡快打擊罪案，唔係等三五七年」。

馬會投注站市民賭博配相

料2026至27年度推出籃球博彩

不過，馬會仍需時開發電腦系統，預計2026至27年度正式推出籃球博彩。據了解馬會需約10至20億元開發系統，亦需全球招聘操盤人手，預料需十多人，外圍莊家亦可能推出很多「新招」。所以最初幾年需要「蝕本」，至運作成熟後，大約在第3年才能「回本」。消息預計馬會只能從非法籃球賭博吸納30%至40%的投注額，參考足球投注額即是大約300億元。由於「做莊有輸有贏」，估計馬會收入有10%，即是約30億元。再在派彩後交50%博彩稅，即是每年相關稅收有15億元。

馬會其後需向政府申請牌照，包括擬辦的籃球博彩種類、賽事、年期等。消息人士指「賺錢唔係目標」，是希望打擊非法賭博，可考慮較進取地推出不同的籃球博彩項目，但要有節制。據悉計劃只開放投注海外籃球賽事，會考慮現時在非法投注佔有率最多的是NBA賽事。現時趨向在網上非法投注，為針對打擊行為，據了解馬會不計劃在投注站開設籃球博彩，只容許在網上投注。

根據非法賭博調查，首三位佔比最多的是足球、賽馬及籃球賽事，其他非法賭博賽事涉及金額少很多。消息指政府及馬會有共識，目的是打擊重點非法投注項目，除非其他非法賭博項目突然猖獗，否則預視未來無需再增加其他體育博彩項目。

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