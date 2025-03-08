財政預算案2025｜甯漢豪稱不能停止推售工業地住宅地

新一份《財政預算案》表明，政府下一年度不會推商業用地。對於有聲音希望政府暫停賣地，發展局局長甯漢豪說，政府銳意發展產業，因此不能停推工業地；至於住宅地同樣不會停售，因為有相關科學根據，無論公營或私營房屋土地，政府有10年推算，不能不跟隨，至於每季推多少土地，就要視乎市場情況作出平衡。

強調政府並非托市

甯漢豪強調，推私人住宅用地是要照顧市民對私營房屋有剛性需求，反問如貿然因擔心樓價而不推售，如何向可負擔樓房的市民交代，強調政府並非為托市，而且是按目標推地，但不要經常出現流標，否則會影響市民及持有現樓的業主信心。