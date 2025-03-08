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2025-03-08 17:33:00

財政預算案2025｜甯漢豪稱不能停止推售工業地住宅地

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甯漢豪稱不能停止推售工業地及住宅地

甯漢豪稱不能停止推售工業地及住宅地

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新一份《財政預算案》表明，政府下一年度不會推商業用地。對於有聲音希望政府暫停賣地，發展局局長甯漢豪說，政府銳意發展產業，因此不能停推工業地；至於住宅地同樣不會停售，因為有相關科學根據，無論公營或私營房屋土地，政府有10年推算，不能不跟隨，至於每季推多少土地，就要視乎市場情況作出平衡。

強調政府並非托市

甯漢豪強調，推私人住宅用地是要照顧市民對私營房屋有剛性需求，反問如貿然因擔心樓價而不推售，如何向可負擔樓房的市民交代，強調政府並非為托市，而且是按目標推地，但不要經常出現流標，否則會影響市民及持有現樓的業主信心。

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財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜會調整「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」兩項交通資助計劃。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會透過發行政府債券融資，靈活運用資金，投資未來，為社會帶來更大回報及效益。政府發債所得資金將用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook)

政府考慮將部分商業地改劃住宅用途，甯漢豪表示，政府會檢視原本未來幾年推出的商業地塊用途，會否增加住宅成份或給予更多彈性，是否可拆牆鬆綁；會作檢視的有關商業地位於東涌、洪水橋廈村、沙田石門、九龍灣、觀塘及茶果嶺。

甯漢豪在電台節目說，會視乎該區的定位、交通配套等，如果該區本身定位為核心商業區，加入住宅元素的機會較大，反之如果該區仍有新樓存貨未售，如轉為住宅地對市場就理想。甯漢豪又提到，洪水橋廈村將來會建鐵路站，附近有幾塊商業地，由於近期市場看淡市況，早前已有業權人提出原址換地，政府早前已公布增加不多於兩成的住宅樓面面積，但由於政府將檢視商業地用途，將包括能否再提高兩成樓面面積上限。不過她指出，由於該區屬專業服務的核心地帶，如增加樓面面積或影響定位，需要平衡。

原文刊登於 香港電台

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