財政預算案2025｜稅務學會籲減薪俸稅　豁免首次置業從價印花稅

稅務學會提出多項改善民生建議，包括將薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率，從17%降至16%；針對年收入逾達500萬以上人士標準稅率從16%提高至17%。學會亦建議政府在制定條例限制下，豁免徵收首次置業買家購買住宅物業的從價印花稅，如市值不高於港幣650萬元及必須連續三年居住於該住宅物業等；另外，學會亦建議政府提高居所貸款利息及住宅租金的扣除上限等，以進一步减輕市民因居住成本高企而造成的經濟負擔。

稅務學會籲推措施吸引投資者來港

香港稅務學會會長石詠文指出，全球經濟動盪，充滿了不確定性，現時並非最佳時機開徵新稅種，因此認為並非開徵消費稅的合適時機。但就建議政府把握新興市場的機遇，促進重要戰略行業發展，優化香港的經濟結構。以稅務作為誘因吸引海外投資者來港，製造有利的營商環境刺激經濟，從而增加政府收入。

稅務學會則指出，本港已數十年沒有全面檢討稅務條例，狹窄的稅基長期以來都是香港現行稅制的一個顯著特徵，導致政府收入不穩定，學會呼籲當局應探討擴闊稅基並減低財政收入的波動性。