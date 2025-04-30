財政預算案2025｜立法會三讀通過撥款條例草案　陳茂波再修訂赤字為803億元

立法會今日在不記名投票下，三讀通過財政預算案的撥款條例草案，向政府批出6,397億元撥款，撥作截至明年3月31日為止的財政年度政府服務開支。財政司司長陳茂波再修訂上年度赤字，由872億元減至約803億元，解釋主要因股票印花稅增加、部門開支較預期少。

早前揚言會投反對票的議員何君堯，在不記名投票下無舉手支持草案。他指財政預算案提出公務員凍薪只是數字上有錯覺，甚至幻覺，事實上對於減少赤字是無補於事。他指出政府在開源不足時，必須勇敢節流，減少冗員。他直言不同意陳茂波的做法「姐手姐腳」，反問「做手術時，點可以留啲癌細胞喺到？」