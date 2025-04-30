財政預算案2025｜立法會三讀通過撥款條例草案　陳茂波再修訂赤字為803億元

立法會今日在不記名投票下，三讀通過財政預算案的撥款條例草案，向政府批出6,397億元撥款，撥作截至明年3月31日為止的財政年度政府服務開支。財政司司長陳茂波再修訂上年度赤字，由872億元減至約803億元，解釋主要因股票印花稅增加、部門開支較預期少。
早前揚言會投反對票的議員何君堯，在不記名投票下無舉手支持草案。他指財政預算案提出公務員凍薪只是數字上有錯覺，甚至幻覺，事實上對於減少赤字是無補於事。他指出政府在開源不足時，必須勇敢節流，減少冗員。他直言不同意陳茂波的做法「姐手姐腳」，反問「做手術時，點可以留啲癌細胞喺到？」
政府會審視陸路離境稅
陳茂波回應指減少公務員編制只是第一步，會繼續努力，就著節流探索其他方法。不少議員擔心機場離境稅增至200元，會削弱香港機場競爭力。陳茂波強調香港機場「從來唔係同人鬥平，係同人鬥好」。他重提去年恢復酒店房租稅時，大家亦擔心削弱對旅客的吸引力。事實上，由旅客數字可見吸引力無變，酒店入住率甚至高達90%，綜觀全球酒店亦無如此高入住率。陳茂波指明白受影響的人士會不高興，但希望以客觀角度判斷事情。至於財政預算案提出研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收200元邊境建設費，陳茂波指收到不同意見及關注，尤其頻繁往返兩地的人士，政府會審視後再決定。