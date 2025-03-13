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2025-03-13 18:00:25

財政預算案2025｜立法會秘書處研究：公務員佔整體就業人數4.7%　高於南韓及新加坡等

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立法會秘書處研究指出公務員佔整體就業人數4.7%，高於南韓及新加坡等

立法會秘書處研究指出公務員佔整體就業人數4.7%，高於南韓及新加坡等

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財政預算案提出「強化版」財政整合計劃，包括在2年內削減約1萬個公務員職位。立法會秘書處今日發表《研究簡報》，發現本港公務員佔整體就業人數的比例，在2023年為4.7%，高於南韓及新加坡等鄰近地方。

《研究簡報》分析了整合計劃下的多項主要措施。其中，財政司司長陳茂波提出凍結公務員薪酬。假設市場薪酬上調3%，是次凍薪預計可節省約87億元。另外亦計劃在2年內削減約1萬個公務員職位，然而，預計節省人力開支的成效或有限，因現時公務員編制比實際已入職的公務員人數超出18,900個，不論有否削減職位政策，相信這1萬個職位大都未能填補。

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財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜會調整「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」兩項交通資助計劃。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會透過發行政府債券融資，靈活運用資金，投資未來，為社會帶來更大回報及效益。政府發債所得資金將用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook)

公務員佔整體就業人數4.7%

此外，社會不時要求檢討公務員效率，《研究簡報》比較了不同亞太區先進經濟體的公務員編制規模，發現本港公務員佔整體就業人數的比例於2023年為4.7%，高於南韓及新加坡等。根據部分亞洲國家的成功例子，人工智能在提升公務員效率具有顯著潛力。

財政預算案提出另一節流措施是微調長者2元乘車優惠計劃，包括增設乘車次數上限，但微調方案每年僅能節省6.8億港元，效果似乎並不顯著。《研究簡報》檢視了全球12個選定城市的同類型交通補貼計劃，發現本港微調後的2元乘車優惠程度與它們相比並不遜色，對60至64歲的人士尤以為甚，因為僅有4個城市對這年齡層提供公共交通票價優惠，其餘城市則沒有任何優惠，或與這年齡層仍有工作能力有關。

在開源方面，財政司司長陳茂波計劃在未來5個財政年度每年發行1,500億元至1,950億元債券，年期或超逾3至5年，以配合北部都會區等長期工程項目，同時亦可償還短期債務。社會關注香港會否因此成為債台高築的經濟體，《研究簡報》指出本港政府債務總額與本地生產總值的比率於2024至25年度僅為9%，遠低於37個先進經濟體109%的平均值。

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