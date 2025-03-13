財政預算案2025｜立法會秘書處研究：公務員佔整體就業人數4.7%　高於南韓及新加坡等

《研究簡報》分析了整合計劃下的多項主要措施。其中，財政司司長陳茂波提出凍結公務員薪酬。假設市場薪酬上調3%，是次凍薪預計可節省約87億元。另外亦計劃在2年內削減約1萬個公務員職位，然而，預計節省人力開支的成效或有限，因現時公務員編制比實際已入職的公務員人數超出18,900個，不論有否削減職位政策，相信這1萬個職位大都未能填補。

財政預算案提出「強化版」財政整合計劃，包括在2年內削減約1萬個公務員職位。立法會秘書處今日發表《研究簡報》，發現本港公務員佔整體就業人數的比例，在2023年為4.7%，高於南韓及新加坡等鄰近地方。

公務員佔整體就業人數4.7%

此外，社會不時要求檢討公務員效率，《研究簡報》比較了不同亞太區先進經濟體的公務員編制規模，發現本港公務員佔整體就業人數的比例於2023年為4.7%，高於南韓及新加坡等。根據部分亞洲國家的成功例子，人工智能在提升公務員效率具有顯著潛力。

財政預算案提出另一節流措施是微調長者2元乘車優惠計劃，包括增設乘車次數上限，但微調方案每年僅能節省6.8億港元，效果似乎並不顯著。《研究簡報》檢視了全球12個選定城市的同類型交通補貼計劃，發現本港微調後的2元乘車優惠程度與它們相比並不遜色，對60至64歲的人士尤以為甚，因為僅有4個城市對這年齡層提供公共交通票價優惠，其餘城市則沒有任何優惠，或與這年齡層仍有工作能力有關。