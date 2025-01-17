財政預算案2025｜經民聯建議長者二元乘車上調至3或4元　但維持60歲受惠年齡

經民聯今日向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議後見記者，經民聯主席盧偉國表明不支持提升2元乘車優惠受惠年齡，必定會引起社會很大反彈，他指出最重要不要因為財赤忘記初心，不能影響長者的出行需要。經民聯副主席林健鋒指出通脹有目共睹，長者2元乘車計劃應因應上調至3元或4元，他認為此改動最易執行。往後亦應有機制檢討計劃，但毋須每半年或一年檢討。另一副主席梁美芬指希望大家共度時艱，令有需要的退休人士用到優惠，「冇需要嘅就用少啲」。

長者2元乘車優惠引起社會熱烈討論，政府表明會檢討計劃。經民聯建議將金額上調至3或4元，但維持60歲的受惠年齡。

不贊成公務員減薪或凍薪

面對財赤，林健鋒指開源節流一定要雙管齊下，缺一不可。不過，他不贊成公務員減薪或凍薪，擔心會影響士氣。反而現今科技發達，他認為無需要的傳統職位可以自然流失方式處理。有傳媒引述消息，政府或再調高「富人稅」，林健鋒直言做法「趕客」，因會破壞香港簡單稅制的優勢，不利招商引資，港府應提供吸引的政策及環境，令投資者來港「無處不投資」。

房屋政策方面，地產及建造界立法會議員龍漢標提出不應容許未來的新居屋補地價後在公開市場發售。他解釋居屋是由公帑資助，而政府財政並非無窮無盡，「唔可以不停起，不停畀業主出售」。他促請政府提供賣地便利，激活地產市場，例如容許分期付賣地地價。另外，他建議恢復勾地制度，即指在正式掛牌出讓土地前，由發展商向政府表明購買意向，並承諾願意支付的價格。龍漢標認為可避免政府賣地流標，亦可繼續將土地控制權掌握於手上。