財政預算案2025｜經濟研究社「財智者言」倡高官議員減薪15%至20%　公務員減薪10%

財政預算案下周三公布，經濟研究社「財智者言」形容政府現時面對財赤就如癌症初期，必須趁早切割，服以重藥治療。「財智者言」建議高官帶頭減薪20%，立法會議員則減薪15%。

促高官帶頭減薪 「財智者言」召開記者會公布財政預算案建議書，提到現時的政府財政就如與癌症對抗，目的是活下去。研究社召集人任亮憲提到行政長官及其他高官作為「一家之主」，當家庭收支不平衡，應承擔責任，帶頭減薪，才能叫市民一起勒緊褲頭。當中建議行政長官、司長及副司長帶頭減薪20%，以帶動士氣及民心，預料一年可節省近680萬元；局長、副局長、首長級公務員及立法會議員則減薪15%；公務員減薪10%，毫無疑問會減少消費，也會蔓延到私營機構仿傚，但是必要之惡，也可提高香港正在喪失的競爭力。

「財智者言」成員周顯直言「政府趁有錢，應該優化稅率」，建議根據房產價值訂立差餉稅率；獨立屋的額外差餉應該以累進制度計算；公司持有的物業則額外加上10%差餉。 建議恢復「勾地」政策 樓市方面，「財智者言」認為對賣地收入不應存以太大的幻想，當局應恢復「勾地」政策，並應與有財力的發展商緊密聯絡，提供優惠條款，例如賣地時減少配套要求，希望可吸引發展商繼續投資樓市。另一方面，研究社建議恢復出售公屋，假設撥出10萬個可出售公屋單位，以每個平均 100萬元出售，等於有1,000億元的潛在收入。

醫療方面，「財智者言」建議發展醫療產業，包括容許在香港發展代孕，形容是大產業，而且收費昂貴。另一大產業則是安樂死，主要客戶來自世界各地的富裕階層，而安樂死的過程中會有親友參與，並且不吝消費，因此也可以促進旅遊及消費。雖則政府正加強控煙措施，研究社建議政府考慮將電子煙和水煙合法化，參考煙稅的數字，應可為庫房帶來以10億元計的龐大收入，同時可促進旅遊。