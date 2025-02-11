財政預算案2025｜總商會料再錄巨額財赤 倡加大力度開源節流 (蘇文傑攝)

財政預算案將於本月26日公布。香港總商會主席陳瑞娟今日(11日)表示，預期2024/25財政年度香港特區政府將繼續錄得巨額財政赤字，因此該會建議政府在新一份財政預算案中採取措施開源節流，令公共財政更為健康。 64 歲或以下長者限 750 程搭車優惠 在開源方面，總商會建議政府可參考外國做法，向非本地數碼服務供應商在指定範疇的數碼活動徵收3至5%稅款、以及增發政府債券。總商會稅務委員會主席劉穎表示，若以最高5%計算，預計可帶來14億元稅收。

在節流方面，建議政府應檢討公務員編制與薪酬，例如整合職能重疊的崗位。另外建議根據通脹調整公務員薪酬，但不贊成減薪，認為會導致私人企業跟隨，影響正在復原的經濟。至於「兩蚊優惠計劃」方面，建議每名60至64歲長者每年享有最多750程的搭車優惠，平均每日約可乘坐來回一程，讓長者可繼續享有優惠，同時避免被濫用。

建議允許市民提取部分強積金 另外，總商會建議政府寬減下個課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限為3,000元，並寬減首次置業人士購入500萬元或以下物業的50%從價印花稅，刺激樓市，又建議政府允許市民提取部分強積金，用於首次置業或醫療保險等。總商會支持政府增發債券作長遠投資，認為政府債務佔本地生產總值約10%，仍屬低水平。

此外，總商會提出優化賣地計劃吸引更多發展商和財團，取消賣地條款中建設政府或公共設施的要求，又建議向中小企提供長期固定利率按揭貸款，向回流香港的地區總部提供3年免稅期，就地區總部的合資格利潤提供50%的優惠稅率，以吸引企業來港設立地區總部。