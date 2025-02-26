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2025-02-26 13:28:02

財政預算案2025｜衞生開支增5%至1153億元　消息：公營醫療收費檢討未來數月公布

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屯門醫院 急症室
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政府和醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，加強公共醫療服務的財政可持續性，並更好支援危重病人和有經濟困難人士。新一份《財政預算案》提到    ，2025至26財政年度衞生經常開支為1,153億元，較2024至25年度升5.6%，當中有1,002億元撥款予醫管局。政府消息人士解釋，檢視開支並非只顧縮減政府負擔，而是要把資源用得其所、減少浪費等，又提到公營醫療服務收費水平需要作適當調整，確保有限的資源會用在適當的病人身上。

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急症室加價等收費檢討與赤字無關

政府消息人士提到，醫療開支與人口結構改變有密切關係，而目前醫管局平均每項醫療服務向病人的收費，只佔整體開支約2%，變相醫管局要承擔當中近98%成本，直言現有整體資助水平難以維持下去，政府資助佔比水平之高亦屬全球少有。他續說，檢討公營醫療收費的大原則是透過收費結構、水平以及不同項目的資助比例等，改變病人使用公營服務的行為，舉例稱輕症和不緊急的病人，可以有很多方法接受治療，而不一定要到公立醫院求診。

當局最初預計在今日《財政預算案》發表前，公布公營醫療收費水平檢討結果。政府消息人士最新稱，由於檢討比較複雜故未能趕及，希望可在未來數個月公布詳情，「唔想拖得太耐」，重申這項檢討與政府整體赤字狀況無關，並非只考慮當刻政府的收支平衡狀況，而是涉及醫療開支長遠的承受能力，又稱整個收費調整計劃將同步推行，不存在「成熟一項推一項」。

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政府今日公布的《財政預算案》，提到下一財政年度衞生開支將增加5%至1,153億元。(蘇文傑攝)

政府今日公布的《財政預算案》，提到下一財政年度衞生開支將增加5%至1,153億元。(蘇文傑攝)

不加煙稅因「要諗仲有冇用」

另外，今年《財政預算案》未有增加煙草稅，政府消息人士認為要先評估過去兩年加煙稅後的煙民跌幅，「加加下就要諗係咪仲有效」，包括思考其他控煙措施是否同樣有助降低吸煙率至7.8%，其他控煙招數亦仍在進行。第三間醫學院方面，他預計今年9月會完成評核申請結果，強調評核進度不會追趕院校提出的最快開辦課程時間，但形容這也是考慮因素之一，「冇理由你話10年後先開都揀」，又對於院校獨自營辦或合辦持開放態度。

政府今日公布的《財政預算案》，提到下一財政年度衞生開支將增加5%至1,153億元。(蘇文傑攝)

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