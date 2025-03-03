財政預算案2025｜解釋「轉軚」開放籃球博彩 陳茂波：目前無計劃開賭場

近日有評級機構警告，香港可能因赤字加深而被削弱信貸支持。財政司司長陳茂波出席一個午餐會時，有與會者關注政府擴大發債規模，如何看待評級機構的預警。陳茂波表示，要向評級機構證明香港的財政狀況穩健、借貸的理由充足，並且有一個可信的「強化版」財政整合計劃，去控制香港的開支增長，達至收支平衡。

《財政預算案》提出積極探討規範籃球博彩活動，並邀請馬會提交建議。有與會者問及陳茂波去年出席同一活動時，曾經表示對籃球博彩合法化有些擔憂，為何會改變想法。陳茂波說，在過程中關注到非法投注，他的主要想法是希望嘗試將非法投注納入適當的監管框架。這是主要的想法。

嘗試將非法投注納入適當監管框架

亦有與會者相信馬會將落實籃球博彩，提出政府會否允許在機場興建賭場吸引遊客。陳茂波說，目前政府沒有任何開設或經營賭場的計劃，民政事務局正就籃球博彩進行諮詢，若有任何建議可以提出。

香港的多元化價值觀要被保護

全國兩會即將在北京召開，有與會者關注，香港在國家「十五五規劃」中扮演甚麼角色。陳茂波表示，香港在國家發展中的獨特價值依然是「一國兩制」優勢，同時與內地及國際社會聯繫。他指出，香港的國際化、多元化和價值觀需要被保護和進一步發展，不僅對香港自身發展很重要，也能為國家發展作出不同貢獻。