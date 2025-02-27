財政預算案2025｜許正宇：發債符合穩健理財原則 一直與評級機構密切聯繫

新公布的財政預算案提及，政府相應擴大發債規模，財庫局長許正宇今日(27日)表示，今次預算案的發債安排十分清楚，能滿足北部都會區發展及工務工程需要，強調發債符合穩健理財原則。他又指，政府一直有與評級機構進行密切聯繫，確保它們知道本港具體情況、發債計劃及財政管理邏輯。 新一份財政預算案昨日出爐，各政策局官員陸續解說措施細節。政府預計未來5年、每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券共約1,500億元至1,950億元。許正宇表示，發債主要用於支持基礎建設以及工務工程，絕不會用作日常開支；如果發債量超過原定規劃，就需經過立法會審批，有機制對財政管理作出一定規範。

有信心市場能吸納政府債券 他續指，一直有不少機構，尤其是長線保險公司希望投資更長期港元債，正正與政府工務工程年期相匹配，有信心債券市場能吸納政府發行的債券，而未來發債計劃，就會按照屆時市場具體情況決定。 有與評級機構進行密切聯繫 另外，國際評級機構穆迪，於前年年底把香港信貸評級展望由「穩定」下調至「負面」，並表示會繼續維持評級。許正宇指出，政府一直有與評級機構進行密切聯繫，確保它們知道本港具體情況、發債計劃及財政管理邏輯；對方主要關注的3方面，即發債水平、用途及程序，政府亦做得好。

科企專線 預算案提出，港交所正積極籌備開通「科企專線」讓「手把手」解答有意上市的科企疑難，將有助縮短未來審批時間。許正宇指，相關措施是希望申請人遞交申請前，已預先進行諮詢或溝通，提供一條專門的「管道」。 改革上市制度方案 至於改革上市制度的實際方案，許正宇指，在金融發展方面，當局除注重公司數量外，亦重視質素，包括提升交易及交易後結算的效率等，希望本港金融市場可以做到「既重量又重質」，強化香港作為國際金融中心的地位。