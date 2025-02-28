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2025-02-28 12:05:54

財政預算案2025｜許正宇：「睇餸食飯」亦要投資未來 北都利長遠發展值得做

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財經事務及庫務局局長許正宇。(鍾式明攝)

財經事務及庫務局局長許正宇。(鍾式明攝)

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政府財政備受關注。財經事務及庫務局局長許正宇在一個電台節目上形容，政府要「睇餸食飯」，財政要考慮整體開支情況，開銷型支出要小心處理，但投資型支出能為香港經濟擴容增量，就要視乎香港負荷能力和可以從市場調動多少資金。

許正宇指出，若果支出用於投資未來，例如北部都會區、創科中心等大型建設，對本港長遠發展有利，為社會經濟帶來回報，就值得做。北部都會區是為解決「地少人多」的核心問題，增加土地供應，認為地方經濟發展需持續處理核心問題。

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債務仍處穩健水平  具備抵禦風險能力

許正宇稱，政府借貸相當克制，發債需經由立法會審批，同時預計未來發債水平相對其他經濟體仍然偏低，認為現行機制能約束政府發債規模。他又說，現時財政儲備相當於8至9個月政府開支，且債務仍處穩健水平，亦正管控經營開支，認為政府具備抵禦風險能力。

新一份預算案將「綜合帳目」區分成「經營帳目」與「非經營帳目」。許正宇見記者時指出，兩個帳目一直存在，強調並非「財技」，區分說明是希望通過更聚集和全面解說，向市民解釋投資型支出對長期發展有利，同時會嚴控經營性支出，令市民更了解政府處理財政的方式，加強對未來前景的信心。

 

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人民幣低息 不少經濟體來港發人債

另外許正宇指出，本港希望豐富股票以外其他資產種類和市場深度。他提到，美國總統特朗普的關稅及控制外來人口等政策將推高通脹，美息下調幅度或較預期小，人民幣息口相對較低，吸引不少地區及國家來港發行人民幣債券，除滿足集資需要，亦能借助香港向國際投資者介紹當地未來規劃發展。他透露，印尼政府亦有意來港發行人民幣債券。

被問到未來美元重要性會否降低，許正宇指，要視乎個別國家發展的匹配度，認為疫情後亞洲國家之間貿易增多，個別國家與中國貿易時會考慮未必使用第三方貨幣交易，人民幣過去一段時間使用量增加。他期望在金融市場變化過程中，香港能夠受惠。

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原文刊登於 香港電台

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